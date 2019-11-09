شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس هواوى يؤكد ضرورة الالتزام بالانفتاح فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذى "رن تشنغ" ضرورة الالتزام بالانفتاح والتعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه يمكن لتقنية الجيل الخامس التعجيل بوصول عالم الذكاء الاصطناعي، ما سيساعد على التحسين بشكل كبير من كفاءة الإنتاج والثروة الاجتماعية.

وقال "تشنغ" - فى برنامج حوارى نقلته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم السبت: "إن أمن المعلومات كان وسيظل مشكلة كبيرة دائما، وسيتم حلها بموجب القانون فى نهاية الأمر، لافتا إلى أن الابتكار التكنولوجى فى العالم يجب أن يواصل المضى قدما فى التنمية المنفتحة بدلا من الإغلاق الذاتى والتنمية المعزولة".

وحول توقف الولايات المتحدة عن تزويد شركة هواوي ببعض القطع المستخدمة فى التصنيع، قال "رن تشنغ": "نود أن نشكر الموردين الأمريكيين على دعمهم ومساعدتهم لنا لأكثر من 30 عاما، سنكون دائما على استعداد للذهاب إلى العالم الجديد مع الموردين الأمريكيين وخدمة شعوب العالم.. أنا لا أؤيد الإبداع الذاتى والاعتماد على النفس، إنه مجرد نجاح قصير المدى للوصول إلى المكونات الأساسية بأنفسنا، وليس سياسة طويلة المدى".

وعما إذا كان بإمكان الشركة الاستمرار فى الإنتاج أم لا قال رن تشنغ: "الآن سرعة تطور الشركة كبيرة جدا، وبعد التقلبات الاقتصادية تنميتنا لا تزال لديها قوة استمرارية أيضا، وسيتم الانتهاء من فترة تكيف التشغيل تقريبا إذا تمكنا من الاستمرار فى التطور بشكل جيد فى العام المقبل، فهذا يعنى أننا قد نجحنا فى حل أزمة البقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "بالنسبة إلى إنتاج الشرائح الذكية فإن معدل إنتاج الهواتف المحمولة الذكية لهواوى هذا العام وصل إلى ما بين 240 إلى 250 مليون هاتف، ولكن لا يمكن حاليا الحكم على الوضع فى العام المقبل، موضحا أن أصعب وقت هو الفترة الحالية، وسيتحسن الوضع فى المستقبل تدريجيا".

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وبالنسبة للعقوبات الأمريكية وإضافة شركات صينية إلى قائمة الكيانات أوضح "رن تشنغ" أن العلوم والتكنولوجيا الأمريكية تحتل قمة التكنولوجيا فى العالم، حيث تشبه الجزء العلوى من جبال هيمالايا، أما التكنولوجيا الصينية لا تزال مختلفة نسبيا، وتحتل الجزء السفلى من جبال هيمالايا، معربا عن آمله فى أن يتشارك الجميع فى الاستفادة وتحقيق المنفعة المشتركة.

ودعا جميع الدول إلى التحرك بسرعة للبحث وتطوير بدائل للتكنولوجيا الأمريكية، قائلا: "يجب أن تتاح الفرصة لمختلف الدول لإيجاد بدائل، فماذا ينتظرون؟.. إن التكنولوجيا الصينية ليست متقدمة للغاية، ولكن اليابان وألمانيا يمكنهما التعجيل بتطويرها".

وبشأن قضايا أمن المعلومات وما يتردد عن "الأبواب الخلفية"، شدد رن تشنغ على أن مشكلة أمن المعلومات كانت وستظل متواجدة، والسؤال هو ما إذا كان يجب حل هذه المشكلة عن طريق التكنولوجيا؟، معتبرا أن قضايا أمن المعلومات يجب حلها بموجب القانون فى نهاية الأمر، وليس باستخدام التكنولوجيا.

وحول تكنولوجيا الجيل الخامس قال رن تشنغ: "إن التنمية المستقبلية للاقتصاد الرقمى ستكون قوية وحيوية وستتجاوز المجتمع الصناعي، وإن التطور المستقبلى لمجتمع المعلومات لا يمكن تصوره"، موضحا أنه تم طرح الذكاء الاصطناعى لمدة تتراوح بين 70 و80 عاما، لكن التخزين والاتصال على نطاق واسع لم يكونا على استعداد لمواكبته.. أما فى الوقت الحاضر، فاتصال الألياف البصرية أسرع، ويمكن لـ5G التعجيل بوصول عالم الذكاء الاصطناعى، ما سيساعد على التحسين بشكل كبير من كفاءة الإنتاج والثروة الاجتماعية".

وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى تم تصدير محطات شبكة الـ5G من شركة (هواوي) بدون مكونات أمريكية إلى جميع أنحاء العالم، وأنه فى الخطة الداخلية، من المتوقع أن يصل معدل إنتاج محطات الـ5G إلى حوالى 600 ألف محطة قبل نهاية هذا العام.