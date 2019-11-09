شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هدف الهند الجديد لاستكشاف الفضاء بعد فشلها فى الهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهند ثلاث مركبات فضائية فقط لعلوم الكواكب واستكشاف الفضاء، لكن البلاد تتطلع بالفعل إلى وجهة جديدة وهى كوكب الزهرة، بعد أن فشلت مؤخرا فى الهبوط على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فأرسل العلماء والمهندسون في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) خططًا حول كوكب الزهرة إلى الحكومة الوطنية الهندية ويأملون في الحصول على موافقة للمضي قدماً في المهمة.

ويمكن إطلاق المركبة الفضائية فى غضون سنوات قليلة وستحمل أكثر من عشرة أجهزة، حيث قال نيجار شاجي، عالم في ISRO ، لمجموعة من خبراء كوكب الزهرة، خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع في كولورادو: "الهدف الرئيسي هو رسم خريطة لسطح الزهرة وتحت سطحه".

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كما أن مركبة مدار كوكب الزهرة التى تصممها ISRO ستكون قادرة على إنشاء مجموعة بيانات لكوكب الزهرة في غضون عام تقريبًا، وسيفيد النظر بعمق أكثر في الكوكب سيساعد العلماء على تحديد النقاط الساخنة البركانية المنتشرة عبر كوكب الزهرة.

وقال شاجي إن الأدوات الموجودة على متن المركبة الفضائية ستدرس أيضًا الغلاف الجوي المتأين، وكذلك كيفية تفاعل كوكب الزهرة مع البيئة المحيطة.

وإذا تمت الموافقة على المهمة فيمكن إطلاق المركبة الفضائية في يونيو 2023 على إحدى مركبات الإطلاق المتزامنة مع الأرض ISRO، وهي نفس النوع من المركبات التي أطلقت مهمة تشاندرايان -2 الهندية إلى القمر هذا الصيف.