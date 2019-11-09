الهاتفين Redmi 8 و Redmi 8A يبدأن بتلقي تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين Realme 8 و Redmi 8A اللذان من المقرر أن يتلقيا تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر في الهند إبتداءً من 13 نوفمبر، بدأ فعلاً اليوم بتلقي واجهة المستخدم الأحدث من شركة Xiaomi، على الأقل في الهند.

هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار 11.0.1.0.PCPINXM، ويبلغ حجمه 600 ميغابايت في حالة الهاتف Redmi 8 و544 ميغابايت في حالة الهاتف Redmi 8A. ونظرًا إلى أن هذا التحديث بدأ فعلاً بشق طريقه إلى ملاك هذين الهاتفين في الهند، فنحن نعتقد بأنه لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى ملاك هذين الهاتفين في بقية أنحاء العالم.

تحديث MIUI 11 الجديد الذي حصل عليه الهاتفين Redmi 8 و Redmi 8A لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie، وهذا ما يعني بأن هذين الهاتفين لم يحصلا بعد على نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. ومع ذلك، هذا التحديث لا يزال يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.