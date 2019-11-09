البريد الإلكتروني المشفر على macOS ليس مشفرًا تمامًا

تعمل آبل على إصلاح مشكلة البريد الإلكتروني المشفر على macOS لأنه ليس مشفرًا تمامًا كما تعتقد، وقالت الشركة: إنها على دراية بالمشكلة وإنها بصدد حلها في أحد التحديثات المستقبلية لنظامها التشغيلي، موضحة أنه يتم تخزين أجزاء فقط من رسائل البريد الإلكتروني.

وتستحوذ الشركة على الكثير من سمعتها اعتمادًا على كيفية حماية خصوصية مستخدميها، وذلك لأنها تريد أن تكون الشركة التقنية الوحيدة التي تثق بها.

لكن في حال أرسلت رسائل بريد إلكتروني مشفرة من تطبيق بريد آبل، فهناك حاليًا طريقة لقراءة بعض نصوص هذه الرسائل الإلكترونية كما لو كانت غير مشفرة.

وتؤثر هذه المشكلة على عدد صغير من الناس، بحيث يجب أن تستخدم macOS وبريد آبل، وأن ترسل رسائل بريد إلكتروني مشفرة من بريد آبل، وألا تستخدم FileVault لتشفير نظامك بالكامل، وتعرف بالضبط أين توجد ملفات نظام آبل للبحث عن هذه المعلومات.

وزعمت بعض المصادر أن شركة آبل على علم بهذه الثغرة الأمنية منذ عدة أشهر دون أن تقدم إصلاحًا لها، وتشكل هذه الحقيقة – في حال صدقت – صدمة لمستخدميها، بحيث إن بعض الرسائل الإلكترونية التي من المفترض أن تكون مشفرة ليست مشفرة.

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وتمت مشاركة معلومات الثغرة الأمنية من قبل بوب جيندلر Bob Gendler، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، في تدوينة جديدة.

ويقول جيندلر: إنه أثناء محاولة معرفة كيفية اقتراح macOS وسيري لمعلومات للمستخدمين، وجد ملفات قاعدة بيانات macOS التي تخزن المعلومات من بريد آبل والتطبيقات الأخرى التي يتم استخدامها بعد ذلك بواسطة سيري لاقتراح المعلومات للمستخدمين بشكل أفضل.

وبالرغم من أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة بحد ذاته، إلا أن جيندلر اكتشف أن أحد هذه الملفات، المسمى snippets.db، كان يخزن النص غير المشفر من رسائل البريد الإلكتروني التي كان من المفترض أن تكون مشفرة.

وأوضح المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أنه اختبر أحدث أربع إصدارات من نظام التشغيل MacOS وهي Catalina و Mojave و High Sierra و Sierra، وكان بإمكانه قراءة نص البريد الإلكتروني المشفر من snippets.db عليها جميعًا.

وأبلغ جيندلر شركة آبل عن المشكلة في 29 يوليو، قائلًا: إن الشركة لم تقدم له حلاً مؤقتًا حتى الخامس من نوفمبر، أي بعد 99 يومًا، وبالرغم من أن آبل حدثت كل إصدار من الإصدارات الأربعة من نظام التشغيل MacOS، إلا أن الثغرة الأمنية ما تزال موجودة.