إنستاجرام تختبر إخفاء الإعجابات في الولايات المتحدة

تتجه إنستاجرام الأسبوع المقبل إلى توسيع نطاق اختبار إخفاء عدد الإعجابات بالنسبة للجميع باستثناء صاحب المنشور لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة، مع تكهنات حول إمكانية أن تلحق هذه الخطوة الضرر بالأشخاص المؤثرين على المنصة.

وكان آدم موسيري Adam Mosseri، الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام، قد

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD