شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب سريع يتخطى الأرض بأمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب كويكب سريع بشكل كبير وآمن من الأرض من مسافة لا تقل عن 487 ألف كم من كوكبنا، أى أكثر بقليل من متوسط المسافة بيننا وبين القمر، بحسب روسيا اليوم.

وبلغت سرعة الكويكب 2019 UM12، الذى يصل قطره إلى 69 مترا، أكثر من 30700 ميل فى الساعة، ووصل إلى أقرب نقطة له من الأرض فى الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش فى 7 نوفمبر.

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ولم يمر الكويكب الذى اكتشف فقط من قبل وكالة ناسا فى 24 أكتوبر الماضى، من هذه المسافة القريبة للغاية من الأرض من قبل، وعلى الأرجح لن يمر بها مجددا فى المستقبل، ولحسن الحظ، لم يكن الأشخاص الذين يملكون تلسكوبات قوية بحاجة إلى الكثير من المراقبة لالتقاط صور لـ2019 UM12 خلال مروره القريب من الأرض.

وتظهر الصورة المنشورة الكويكب وهو فى طريقه نحو تخطى الأرض، ونتجت الصورة عن تقنية تتبع الحركة المستخدمة للحصول على مشهد "لائق" للكويكب مع وجود النجوم فى الخلفية الممتدة على شكل مسارات طويلة، بينما يظهر الكويكب كنقطة مفردة ومشرقة على مسافة نحو 1.15 مليون كلم من الأرض.