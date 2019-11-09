موقع المُوفر يعيطيك خصومات إضافية في عروض الجمعة البيضاء من سوق. كوم

يمكنك أن تستفيد من كوبونات وخصومات موقع المُوفر مع سوق. كوم في موسم الجمعة البيضاء للحصول على المزيد من التخفيضات المميزة على القطع التي تأتي عليها تخفيضات بالفعل مسبقاً كما يمكنك الإستفادة من جميع كوبونات الخصومات مع موقع المُوفر في الكثير من مواقع التسوق الإلكتروني.

موسم الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء هو موسم للتخفيضات ومهرجان تخفيضات يحدث سنوياً في آخر جمعة من كل شهر نوفمبر كل عام، يعرف هذا الحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بإسم الجمعة السوداء بسبب ضغط المشترين وهجومهم على المحال المختلفة والذي يتسبب في الكثير من الأوقات بحدوث مجموعة كبيرة من الحوادث والإصابات مما جعل الإعلام الأمريكي وعامة الشعب يطلقون على هذا اليوم الجمعة السوداء، أما في وطننا العربي فقد إتفقت مواقع التسوق الإلكتروني على إطلاق إسم الجمعة البيضاء على هذا اليوم، بالطبع عروض الجمعة البيضاء تتنوع لتشمل جميع الأصعدة والمجالات و موقع سوق. كوم يقدم مجموعة من العروض المميزة دائماً في كل عام بالإضافة إلى خصومات كبيرة قد تصل إلى 70% على بعض المنتجات.

موسم الجمعة البيضاء من سوق.كوم

تأسس موقع سوق. كوم في عام 2005 كموقع مزادات ثم أصبح يقبل عمليات البيع مقابل المال بشكل كاش بدايةً من 2011 ليصبح نقلة ثورية في مجال التسوق على الإنترنت في العالم العربي ولينقل العالم العربي إلى المرحلة التالية في مجال التسوق الإلكتروني والشحن حتى المنزل، يضم الموقع اليوم أكثر من 8 مليون سلعة ونتج مختلفين من جميع العلامات التجارية ويغطون جميع المجالات التي يمكنك أن تتخيلها أو ترغب في الشراء منها من جميع التجار بدايةً من المنتجات المنخفضة إلى المنتجات الرائدة عالية الجودة.

يقدم موقع سوق. كوم مجموعة كبيرة من العروض في يوم الجمعة البيضاء ويعرض الكثير من المنتجات المميزة بتخفيضات كثيرة تصل إلى 70%، واليوم يمتاز موقع سوق.كوم بتوفير أكثر من طريقة لعرض منتج أو شراءه ودفع الثمن سواءً كان الدفع مباشرةً من خلال البطاقات الإئتمانية أو الدفع عند وصول المنتج مقابل التسليم أو التقسيط المباشر مع جميع البنوك الكبيرة والهامة في المنطقة العربية، كما يمكنك أيضاً أن تدفع بإستخدام المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل محفظة Paypal وغيرها من المحافظ الأخرى الهامة والمعروفة حول العالم.

تخفيضات موقع المُوفر الحصرية من سوق. كوم :

يعتبر موقع الموفر من أهم المنصات المعروفة عالمياً ومحلياً في الوطن العربي والذي يعمل على جمع الكثير من الكوبونات للتخفيضات وجمع العروض الموجودة والمتنوعة داخل موقع سوق. كوم ومواقع التسوق العربية الأخرى بالإضافة إلى كثير من المتاجر الموجودة على الإنترنت للماركات المعروفة عالمياً .

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كل ما عليك فعله هو التوجه إلى صفحة عروض نوفمبر على موقع الموفر وإختيار كوبون الخصم الذي ترغب فيه ثم القيام بالضغط على إحصل على العرض لتذهب إلى العرض ، قم بنسخ الكود أو كوبون التخفيض وإدخاله في صفحة الدفع لتحصل على الخصم المناسب مع الكود الذي أدخلته .

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أما إن كنت ترغب في وصول أسرع إلى العروض أو كنت تستخدم هاتفك المتحرك فلا تقلق فيمكنك تحميل تطبيق موقع الموفر من خلال هذا الرابط هنا ، أو البحث عنه في متجر جوجل للإتسفادة من العروض الموجودة عليه .