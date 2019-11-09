تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A71 بدعم تقنية 5G وبتكلفة أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A71 خلال الفترة القادمة بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، مع تكلفة أقل من إصدارات 5G التي قدمت من الشركة حتى الآن.
يتجه عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير إصدارات من الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية تأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، مع تكلفة أقل للمستخدمين، إستعداداً لنشر شبكات الجيل الخامس في نطاق أكبر خلال الفترة القادمة.
ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن إصدار سامسونج القادم Galaxy A71، سيكون أحد إصدارات 5G التي تقدم قريباً من العملاق الكوري لسوق الهواتف المتوسطة، حيث جاء الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-A716B، حيث من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار للسوق الصيني.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينطلق للسوق الصيني في البداية نظراً لإنتشار شبكات 5G في نطاق واسع، أيضاً من المتوقع أن يأتي النموذج الخاص بالأسواق العالمية برقم SM-A7160.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Galaxy A71 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، يأتي برقاقة Exynos 980 التي أعلن عنها مؤخراً من سامسونج، والتي تتميز بمودم 5G، مع دعم معايير تقنية Wi-Fi 6.
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