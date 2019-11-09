تقرير جديد يؤكد أن شركة سامسونج تعمل على الهاتف Galaxy A71، وأنه سيدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تقدم تكنولوجيا 5G، بدأت الشركات المصنعة في تطوير هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G والمنخفضة التكلفة، ويبدو أن سامسونج واحدة من أوائل الشركات التي قامت بذلك. ووفقا لمصادر داخلية، سيكون Galaxy A71 القادم من سامسونج هاتفًا منخفض التكلفة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ظهر الإسم الرمزي لهذا الهاتف ( SM-A716B ) على الويب، مما يشير إلى أن هذه النسخة بالذات موجهة للسوق الصيني، وهو أمر منطقي لأن هذه هي الدولة التي تمتلك أكبر شبكة 5G قيد العمل حاليًا مما يجعلها تتطلب حلولاً منخفضة التكلفة للإستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة. ربما ستظهر النسخة العالمية من هذا الهاتف والتي ستحمل الإسم الرمزي SM-A7160 على الأرجح في المستقبل القريب.

يُعتقد على نطاق واسع أن الهاتف Galaxy A71 سيضم المعالج Exynos 980 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخرًا، وهو عبارة عن معالج متوسط الأداء يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والمعيار الأحدث من WiFi والمعروف إختصارًا بإسم WiFi 6.