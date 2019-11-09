إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف OnePlus 8 Pro مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإطلاق الهاتف OnePlus 7 Pro في شهر مايو الماضي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وفي حدث إطلاق الهاتف OnePlus 7T في شهر سبتمبر الماضي، قالت الشركة أن جميع هواتفها الذكية القادمة في المستقبل ستأتي مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هذا يعني أن OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيأتيان مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. ومع ذلك، في حالة إذا كانت الإشاعة الأخيرة صحيحة، فيبدو أن OnePlus 8 Pro سيخطو خطوة إلى الأمام وسيحصل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz بدلاً من 90Hz.

نشر المسرب الشهير Max J. صورة على شبكة تويتر مع عبارة ” Be a Pro “. إعتقد الكثيرون أنه كان يلمح إلى قدوم الهاتف Galaxy S11 مع شاشة 120Hz، ولكنه قرر توضيح الأمور، وأكد لاحقًا أنه كان يشير فعليًا إلى OnePlus، مما يعني أن OnePlus 8 Pro سيأتي مع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون OnePlus 8 Pro أول هاتف ذكي من الشركة الصينية يضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، نظرًا إلى أنه من غير المتوقع أن تقدم الشركة الهاتف OnePlus 8 العادي مع شاشة بمعدل تحديث مرتفع مثل هذا.

نحن على بعد عدة أشهر من كشف النقاب عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، ولكننا حصلنا بالفعل على فرصة إلقاء نظرة على التصميم المحتمل لكلا الهاتفين. يتشابه الهاتفين على مستوى تصميم الواجهة الأمامية، ولكن OnePlus 8 يحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف بينما يستخدم OnePlus 8 Pro أربع كاميرات في الخلف.