الهاتف Galaxy Fold ينفد في غضون خمس دقائق في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإعادة إطلاق الهاتف Galaxy Fold، وعملية الإطلاق الثانية كانت ناجحة بكل المقاييس في العديد من الأسواق. وعلى ذكر ذلك، فقد وصل هذا الهاتف اليوم أخيرًا إلى الصين. ووفقا لحساب الشركة الكورية الجنوبية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فقد تم بيع جميع وحدات Galaxy Fold المعروضة للبيع مقابل 15999 يوان صيني، وهو ما يُعادل أكثر من 2000 دولار أمريكي في غضون خمس دقائق فقط.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن عدد الوحدات التي قامت ببيعها من الهاتف Galaxy Fold، ولكننا نشك في أن الرقم مرتفع للغاية. ومع ذلك، بعض الأشخاص دفعوا في الواقع ما يُعادل 2288 دولار أمريكي للحصول على هذا الهاتف الذي يضم شاشة Dynmaic AMOLED مرنة بحجم 7.3 إنش والمعالج الثماني النوى Snapdragon 855.

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الهاتف متوفر مع 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف، وإثنتان في الأمام وأخرى أعلى شاشة AMOLED الصغيرة الموجودة في الخارج. باعت شركة سامسونج الهاتف Galaxy Fold الذي يضم بطارية 4380mAh ويفتقر إلى تكنولوجيا 5G. لم يتم تحديد تاريخ عرض الدفعة الثانية من الهاتف Galaxy Fold في الصين.