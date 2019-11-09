شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لتطبيق واتس آب باستنزاف بطارية الآيفون.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى العديد من مستخدمى هواتف آيفون من مشكلة استنزاف بطارية هواتفهم بسبب آخر تحديث لتطبيق واتس آب، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وبحسب موقع WABetaInfo الأمريكى المتخصص فى أخبار واتس آب، فتكشف التقارير أن المشكلة ظهرت مع إطلاق التحديث الذى يحمل الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتس آب لهواتف آيفون، وذلك فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وإلى جانب مستخدمى آيفون، فقد اشتكى بعض مستخدمى أندرويد من مثل هذه المشاكل أيضا، حيث يبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظرًا لاستمرار نشاط واتس آب فى الخلفية.

وأشارت شكاوى المستخدمين إلى أن تطبيق واتس آب استهلك أكثر من 40% من عمر البطارية بعد استخدام بسيط جدًا للتطبيق، وهى المشكلة التى أبلغ عنها الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على هواتف أندرويد من مختلف الشركات دون الاقتصار على شركة معينة.