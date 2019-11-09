شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة فلكية نادرة.. المشترى يمر أمام الشمس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن أضخم كواكب المجموعة الشمسية سيشبه نقطة سوداء صغيرة يوم الاثنين، وهو يمر بين الأرض والشمس، وعلى عكس ما حدث فى 2016 سيمر كوكب المشترى أمام الشمس مباشرة.
الحدث الذى يستمر خمس ساعات ونصف الساعة سيكون ظاهرا للعيان - إذا سمح الطقس بذلك - فى شرق الولايات المتحدة وكندا، وكل من أميركا الوسطى والجنوبية.
لكن قاطنى باقى مناطق أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا فسيشاهدون جزءا فقط من الحدث، بينما لن يتمكن سكان أستراليا وآسيا من رؤيته، ويوصى باستخدام تلسكوبات او مناظير ذات فلاتر شمسية، علما بأن هذا الحدث لن يقع مرة أخرى إلا عام 2032.
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