شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور لناسا تكشف ذوبان أكثر الجبال الجليدية سماكة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن صور جديدة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تُظهر آثار تغير المناخ على أكثر الجبال الجليدية سمكا فى العالم.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد التقطت وكالة الفضاء الأمريكية لقطات مماثلة لجبل Taku Glacier فى ألاسكا فى أغسطس 2014 وأغسطس 2019، وعلى الرغم من أن كتلته تكونت على مدار 50 عاما، إلا أن علماء المناخ يقولون الآن إن مياهه تذوب نتيجة لتغير المناخ.

Advertisements

وتُظهر الصور الآن الجبل الجليدى (الذى يبلغ ارتفاعه 4860 قدمًا من الأرض إلى السماء) يتراجع من النهر لأول مرة منذ عام 1946، فيما قال عالم الجليد "مورى بيلتو" إنه من المتوقع أن يستمر الجبل الجليدى فى الذوبان لبقية القرن، وأضاف بيلتو لوكالة ناسا أن هذه مشكلة كبيرة إذ أن تغير المناخ سيؤدى إلى ذوبان الجبل الجليدى فى النهاية.

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت دراسة حول الوضع العاجل المحيط بتغير المناخ، وقد تمت المصادقة على البحث من قبل 11000 عالم من جميع أنحاء العالم، وذكروا أننا نتجه إلى "معاناة بشرية لا توصف" ما لم يتم إجراء تغييرات لوقف الاحترار العالمى.