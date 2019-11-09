تكنولوجيا: رسائل SMS غامضة تثير خوف الأميركيين.. اعرف ليه

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ولا يزال السبب الدقيق وراء وصول هذه الرسائل إلى الهواتف، الخميس، غير معروف، لكن يعتقد أن تحديثا له علاقة بصيانة الشبكات أدى إلى ذلك.
ورغم أن الرسائل كانت فرصة لمد جسور التواصل بين من بقوا منقطعين لفترات طويلة، إلا أن غموضها كان سببا لشعور عدد كبير من المتلقين بالقلق، حسبما أفاد موقع "سكاى نيوز" البريطانى.
وتقول امرأة من ولاية أوريجون إنها استيقظت فى الخامسة صباحا على رسالة نصية من شقيقتها تحمل كلمة واحدة "أوقية"، ما أثار شكوك لديها بشأن مكروه ما يمكن أن يكون قد حدث لابن شقيقها المحجوز فى مستشفى.
ورغم أن الواقعة باتت مضحكة لاحقا إلا أن الرسالة الغريبة أثارت قلقا شديدا لدى ستيفانى بوف، التى أيقظت والدتها وهى مذعورة، فيما استغرق الأمر نحو 3 ساعات لتدرك أن كل شىء على ما يرام، وأن الرسالة وصلتها عن طريق الخطأ.
وفى كاليفورنيا لم يقل الأمر سوءا بالنسبة لماريسا فيغورا التى تلقت رسالة من حبيبها السابق، بعد أن قررا قطع علاقتهما، كما أنه استقبل هو الآخر رسالة من هاتفها.
فى البداية، اعتقدت أنه كان يحاول تلطيف الأجواء بينهما، لكنها سرعان ما سمعت عن حدوث الأمر ذاته للآخرين، وقالت ماريسا: "لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لى ولصحتى العقلية أن أكون على اتصال به".
ويبدو أن المشكلة كانت واسعة الانتشار حيث تبادل عدد لا يحصى من الأميركيين تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وأبدوا انزعاجهم أو قلقهم أو حتى مخاوفهم من فحوى الرسائل التي تلقوها أو أرسلوها، من دون أن يعرفوا.
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