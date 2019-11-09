تكنولوجيا: KanDao تكشف عن كاميرة QooCam 8K 360 بحجم صغير وسعر 589 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة KanDao عن أحدث كاميرة تدعم تصوير 360 درجة وتعرف بكاميرة QooCam 8K، والتي تتميز أيضاً بحجم صغير جداً، مع أعلى جودة وسعر 589 دولار.

تستعد شركة KanDao لمنافسة كاميرات GoPro و Insta360 وأيضاً Ricoh الأكثر شعبية، بإصدارها الجديد في كاميرة QooCam 8K 360، التي تتميز بتصميم يسهل تخزينه في جيب المستخدم.

وتنطلق كاميرة QooCam 8K 360 بميزة دعم دقة 8K لتنافس كاميرة Insta360 One X التي جاءت بدقة 5.7K، وكاميرة GoPro Max التي تميزت بدقة 5.6K، كما تتميز كاميرة QooCam 8K 360 بالقدرة على دمج الإطارات في الوقت الفعلي للتصوير، ومن ثم يمكن إجراء تعديلات أكثر دقة على صور 8K عبر الهاتف، في ملفات 4K proxy بحجم أصغر، مما يدعم المستخدم في إنتاج صورة دون التضحية بجودة العرض.

كما تحتوي الكاميرة على مستشعر بحجم 1/1.7 وبدقة 20 ميجا بيكسل في كل جهة من الكاميرة، أيضاً تتميز الكاميرة بحجم أثقل من الكاميرات المنافسة، حيث تأتي بشاشة OLED بحجم 2.4 إنش وبخاصية اللمس، لتدعم معاينة الصور، وضبط اللقطات قبل التصوير، مع ضبط المسافات.

كاميرة QooCam 8K 360 تضم بطارية بقدرة 3600 mAh، مع USB PD 2.0 يدعم تقنية الشحن السريع، إلا أن الشركة لم تؤكد على عمر البطارية، من جانب أخر تأتي الكاميرة بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما تدعم التخزين الخارجي عبر microSD، وأيضاً تدعم الكاميرة الإتصال بالبلوتوث وWiFi.

وفي ميزة تسجيل فيديو 360 درجة تدعم كاميرة QooCam 8K 360 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

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أيضاً تدعم الكاميرة ألوان 10-bit، مع إمكانية البث المباشر إلى الهاتف، إلا أن ميزة البث المباشر تقتصر على دقة 4k، كما تأتي الكاميرة بوضع تثبيت فائق في تسجيل الفيديو، يدعمه جيروسكوب بستة من المحاور مع خوارزمية متطورة.

كاميرة QooCam 8K تدعم أيضاً نمط “SuperVlog” الذي يمكن من خلاله تسجيل فيديو مسطح فقط، كما يمكن ضبط طريقة العرض أثناء التصوير عبر الشاشة المميزة بخاصية اللمس.

وفي الصور الثابتة 360 درجة، يمكن أن تدعم الكاميرة تصوير بدقة 30 ميجا بيكسل أو 7680 في 3840 بيكسل، والتي يمكن أن تصدر بصيغة JPG أو RAW مع ألوان 12-bit، أيضاً تتميز الكاميرة بنمط RAW+ خاص. ومن المقرر أن تبدأ KanDao شحن كاميرة QooCam 8K 360 خلال شهر ديسمبر بسعر 589 دولار.

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