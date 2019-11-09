شحنات الساعات الذكية العالمية تنمو بنسبة 42% في الربع الثالث، وآبل تواصل قيادة الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من ركود مبيعات الهواتف الذكية، إلا أن الساعات الذكية آخذة في الإرتفاع مرة أخرى، حيث تُظهر الإحصائيات الجديدة من مؤسسة Strategy Analytics أن شحنات الساعات الذكية بلغت 14 مليون وحدة خلال الربع الثالث من هذا العام. يمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 42 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما هو متوقع، تسيطر شركة آبل على السوق بعدما إستحوذت على 47.9 في المئة من السوق حيث شحنت 6.8 مليون وحدة على الصعيد العالمي. تأتي سامسونج في المرتبة الثانية بحيث أصبحت تمتلك الآن حصة سوقية قدرها 13.4 في المئة بعدما نجحت في شحن 1.9 مليون وحدة خلال هذه الفترة. كما سجلت الشركة الكورية الجنوبية أكبر نمو على أساس سنوي بعدما شهدت شحناتها نموًا قدره 73 في المئة. تأتي شركة Fitbit التي إستحوذت عليها شركة جوجل مؤخرًا في المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 11.3 في المئة بعدما نجحت في شحن 1.6 مليون وحدة.

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وفيما يخص المستقبل، سيكون من المثير للإهتمام متابعة الطريقة التي تخطط بها شركة جوجل للإستفادة من منظومة Fitbit القوية في سوق الساعات الذكية. من المثير للإهتمام أيضًا أن يستمر نمو سامسونج القوي، ولكن حتى الآن، لن يتمكن أي منهما من تحدي هيمنة آبل في عالم الساعات الذكية.