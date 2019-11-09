سامسونج تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Samsung W20 5G في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يعمل الهاتف Galaxy Fold على توسيع تواجده في أسواق أكثر وأكثر، تقترب الشركة ببطء من موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الثاني والذي من المفترض أن يحمل إسم Samsung W20 5G.

تشير الشائعات السابقة إلى أننا سنحصل على هاتف صدفي قابل للطي يشبه الهاتف Motorola Razr 2019، ولكن دعوة جديدة من شركة الإتصالات الصينية China Telecom تكشف أن التصميم يشبه في الواقع Galaxy Fold مع تصميم قابل للطي في المحور الأفقي. في الواقع، هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن Samsung W20 5G سيكون مجرد نسخة 5G من الهاتف Galaxy Fold. يوضح الملصق أيضًا أنه سيتم الكشف عن الهاتف Samsung W20 5G في اليوم 19 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة ووهان الصينية.

Advertisements

بناء على الصورة التشويقية التي تم نشرها اليوم، فالهاتف Samsung W20 5G سيأتي على الأقل مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب الأيمن تمامًا مثل Galaxy Fold. ليست لدينا أي معلومات رسمية حول المواصفات التقنية، ولكن وفقا للشائعات، يمكن أن يتم شحن الهاتف مع المعالج Exynos 990 الجديد الذي يأتي مع مودم 5G مدمج.

قامت شركة سامسونج بالتشويق لهاتف صدفي التصميم قابل للطي في المحور الأفقي في أواخر الشهر الماضي، ولكن يبدو أنه لا يزال غير جاهز ليشق طريقه إلى الأسواق. في كلتا الحالتين، ينبغي أن نسمع المزيد عن الهاتف Samsung W20 5G في الأيام التي تسبق الحدث، لذلك تابعونا في قسم الأخبار.