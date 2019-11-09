تكنولوجيا: " ناسا " تكشف عن أول طائرة تجريبية تعمل بالكهرباء

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وأوضح برنت كوبلي مدير مشروع مركزأرمسترونغ لأبحاث الطيران التابع لـ "ناسا" - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - أن الطائرة (إكس 57 ماكسويل) تعد الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عدة، بما في ذلك (بيل إكس 1) التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجزالصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ (إكس 15 نيل أرمسترونج).
وأضاف كوبلي، أن الطائرة (إكس 57 ماكسويل)، والتي تعد خطوة نحو إنجاز ثوري في عالم الطيران، لا تزال قيد التطويرمنذ عام 2015، وتبقى على بعد عام على الأقل من القيام برحلتها التجريبية الأولى، لكن بعد ربط أكبرمحركين من بين 14 محركا كهربائيا ستمد الطائرة بحركتها.
وأكد أن الإدارة قامت بتطويرجهازمحاكاة تم إنشاؤه حديثا، ليسمح للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، حتى مع بقائها قيد التطوير، مشيرا إلى أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل" ستكون أول طائرة طيار تابعة لـ"ناسا" يتم تطويرها خلال عقدين.
وقال كوبلي، إن الطائرة ستمتلك أجنحة أصغروأخف وزنا، وهي مزودة بـ 14 محركا كهربائيا و10 دعائم رفع، لافتا إلى أنه "نظرا لأن أنظمة المحركات الكهربائية أصغرحجما، مع وجود أجزاء متحركة أقل، فإن الطائرة تتمتع بوزن أقل وصيانة أبسط، مما يتطلب طاقة أقل للطيران ، وهي أيضا أكثر هدوءا من طائرات المحركات التقليدية".
ومن أحد التحديات التي تواجه تطوير الطائرة، تحسين تقنية البطارية لتخزين المزيد من الطاقة للتحليق لمسافات أطول، مع إعادة شحن أسرع ، ونظرا للقيود الحالية للبطارية، تم تصميم "إكس 57 ماكسويل" لاستخدامها في الرحلات الجوية قصيرة المدى، كطائرة أجرة أو طائرة لعدد صغير من الركاب.
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