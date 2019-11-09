تكنولوجيا: براءة إختراع لتقنية تكبير تعرف ب”Space Zoom” تقدم من سامسونج في Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد في EUIPO براءة إختراع جديدة للعملاق الكوري تعرف بتقنية “Space Zoom”، وهي تقنية للتكبير تتميز بكفاءة أكبر على التكبير مع تفاصيل أكثر دقة، حيث من المتوقع أن تقدم هذه التقنية في سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف لدعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية بالتصميم والمواصفات أو الجديدة، والتي تجذب قاعدة أكبر من المستخدمين، وفي أحدث التسريبات التي نشرت، كشف عن براءة إختراع جديدة لشركة سامسونج في تقنية التكبير.

وترتكز تقنية التكبير الجديدة من سامسونج التي تعرف ب”Space Zoom”،، على دعم المستخدم في التكبير دون أن تنخفض جودة العرض في الصورة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية ستكون في تكبير hybrid يقدم في هاتف Galaxy S11 المرتقب إطلاقه في شهر فبراير من العام المقبل.

وترتكز تقنية التكبير hybrid على إستخدام عدسات telephoto ومن ثم تطبيق تكبير رقمي، مع توقعات أن تأتي هذه التقنية أيضاً بميزة ضغط الإطارات لدعم التكبير دون أن تنخفض جودة العرض.

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وتتوافق هذه التفاصيل الجديدة مع تسريبات سابقة أكدت على أن سامسونج ستقدم أحد إصدارات العام المقبل من سلسلة هواتف Galaxy S11 مع عدسات telephoto، تدعم تكبير حتى 5 مرات.

بالتأكيد سيكون لدى سامسونج الكثير من التفاصيل حول تقنية Space Zoom الجديدة عند الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 خلال الحدث الذي يقام في شهر فبراير من العام المقبل، لذا نترقب إنطلاق مؤمر العملاق الكوري مع تسريبات تقدم لمحات أكثر عن تقنية العملاق الكوري.

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