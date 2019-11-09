صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات أندرويد مع خصم 97%

حزمة شهادات تطوير تطبيقات أندرويد The Android Jetpack & App Development Certification Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 266.

المدة: 41 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام لغات البرمجة مثل: (جافا) Java، وKotlin مع أدوات ومكتبات Jetpack لمساعدتك على انتاج تطبيقات عالية الجودة بطريقة أسهل.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام Kotlin مع تقنيات مثل: dagger 2، وJSON، وMVVM، و،Jetpack، وGlide لتبسيط المهام المعقدة، والتركيز على التعليمات البرمجية المهمة.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء تطبيق مثل (تويتر) Twitter، ومعرفة كيفية العمل مع قاعدة البيانات Firebase، ودورة أخرى حول كيفية إنشاء تطبيق يشبه Tinder باستخدام لغة Kotlin، ودمج ميزات مختلفة مثل: حسابات المستخدمين، والتسجيل، والدردشة المباشرة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1000 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطور سوق الهواتف الذكية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، كما تستحوذ هواتف (أندرويد) Android على معظم الحصة السوقية للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

تشير الإحصائيات إلى أن إيرادات متجر التطبيقات (جوجل بلاي) Google Play وصلت إلى 34.4 مليار دولار لعام 2018، وذلك بزيادة قدرها 27.8% عن عام 2017. وفي عام 2019 بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات من متجر جوجل بلاي 21.3 مليار تحميل، وهذا دليل كافِِ على النمو غير المسبوق للمتجر، والتطبيقات.

لا يزال استخدام التطبيقات وتوغل الهاتف الذكي في حياتنا ينمو بمعدل كبير، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل، لذلك يمكنك استغلال هذه الفرصة لتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في حزمة تطوير تطبيقات أندرويد (The Android Jetpack & App Development Certification Bundle)، وذلك مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 5 دورات تدريبية، و266 درسًا، وما يصل إلى 41 ساعة من المحتوى، لإتقان أحدث أدوات تطوير تطبيقات أندرويد مع خصم 97%.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1000 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام لغات البرمجة مثل: (جافا) Java، وKotlin مع أدوات ومكتبات Jetpack لمساعدتك على انتاج تطبيقات عالية الجودة بطريقة أسهل.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام Kotlin مع تقنيات مثل: dagger 2، وJSON، وMVVM، و،Jetpack، وGlide لتبسيط المهام المعقدة، والتركيز على التعليمات البرمجية المهمة.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء تطبيق مثل (تويتر) Twitter، ومعرفة كيفية العمل مع قاعدة البيانات Firebase. ودورة أخرى حول كيفية إنشاء تطبيق يشبه Tinder باستخدام لغة Kotlin، ودمج ميزات مختلفة مثل حسابات المستخدمين، والتسجيل، والدردشة المباشرة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Android Jetpack Masterclass in Java

State-of-the-Art Android App Development in Kotlin

Build a Twitter-Like App for Android

Android Jetpack Masterclass in Kotlin

Build a Tinder Clone for Android from Scratch

الحصول على الصفقة: من هنا.