أبرز 6 هواتف ذكية تناسب لعبة Fortnite خلال 2019

تطورت ألعاب الهواتف الذكية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما دفع الشركات لتصنيع هواتف ذكية، مصممة خصيصًا للألعاب، حيث تضم مجموعة من الميزات الخاصة مثل: معالج فائق السرعة، وأنظمة تبريد متقدمة، وأدوات تحكم خاصة بالألعاب، وشاشات أكبر حجمًا بمعدل تحديث أعلى، وبطارية بسعة أكبر، وذلك لتتمكن من لعب الألعاب القوية مثل: Fortnite، وPUBG Mobile بسهولة.

تعتبر Fortnite من الألعاب التي تحتاج إلى هواتف ذات مواصفات قوية لتكون قادرة على تشغيلها بشكل صحيح، حيث من المؤكد أن تؤدي مباراة متعددة اللاعبين تضم ما يصل إلى 100 لاعب إلى التأثير على أداء هاتفك، لذلك إذا كنت من عشاق الألعاب فيجب عليك التروي واختيار الهاتف الذي يناسب ذلك.

فيما يلي أبرز 6 هواتف ذكية يمكنك لعب Fortnite عليها بسهولة:

1- هاتف ASUS ROG Phone 2:

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تدعم شركة أسوس هاتفها الذكي المخصص للألعاب ROG Phone 2 – والذي يحمل العلامة التجارية Republic of Gamers – بتصميم مميز ومخصص للألعاب، ومواصفات داخلية قوية، ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد، وملحقات ذكية لتجربة لعب أفضل، ما يجعله من أفضل هواتف الألعاب في السوق.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم؛ ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.96 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 640. يوفر هذا المعالج السرعة المطلوبة للّعب، والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الاختناق الحراري، وذلك بفضل نظام التبريد، ويتوافر هذا الهاتف بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 قد تصل إلى 1 تيرا بايت. بالإضافة إلى بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 6000 ميلّي أمبير/الساعة.

يأتي هاتف Asus ROG بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بمقاس 6.6 بوصات، وبدقة 1080×2340 بكسلًا، ومعدل تحديث 120 هرتزًا، ما يضمن تشغيل Fortnite بسلاسة رائعة. وهذا يعتبر معدل تحديث أفضل ما توفره الهواتف الرئيسية الأخرى مثل: OnePlus 7 Pro، وPixel 4 التي توفر معدلات تحديث 90 هرتزًا. كما أنه مزود بإضاءة RGB قابلة للتخصيص، وثلاثة منافذ USB-C للعديد من الملحقات، وأجهزة الشحن، وأي شيء آخر يمكنك التفكير فيه.

ليس هناك الكثير من الجوانب السلبية في هاتف ROG Phone 2 من منظور الألعاب. ولكن مقارنة بهواتف أندرويد الرائدة فهو لا يدعم الشحن اللاسلكي ولا أي تصنيف مقاوم للماء، كما أنه كبير جدًا ولذلك فهو ثقيل بعض الشيء.

2- هاتف Razer Phone 2:

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب يمكن أن تعتمد عليه في استخدامك اليومي، فهاتف Razer Phone 2 يُعتبر خيارًا مثاليًا لك، ويأتي بشاشة من نوع IGZO IPS LCD، بمقاس 5.7 بوصات، وبدقة 1440×2560 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا في الثانية، ما يجعل الرسوم المتحركة تعمل بسلاسة، كما تظهر الرسومات بشكل أوضح.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم بتردد 2.80 جيجاهيرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 630، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

اعتمدت الشركة على نظام تبريد البخار، المستخدم في أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بها، والمخصصة للألعاب. ويأتي الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة أمامية، في الحافات العلوية والسفلية.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم تقنية الشحن اللاسلكي، وأهم ما يميز هذا الهاتف حاليًا أن سعره انخفض من 800 دولارٍ ليصل إلى 400 دولارٍ، ما يجعله خيارًا أفضل الآن.

3- هاتف OnePlus 7 Pro:

يتفوق هاتف OnePlus 7 Pro على باقي الهواتف الموجودة في القائمة من حيث التصميم، حيث يأتي الهاتف بتصميم جديد ومميز، ففي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ عدم وجود أي نتوء في الشاشة، والكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز، وتظهر فقط عند الحاجة إليها.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED، بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتتيح لك هذه الشاشة الاستمتاع بتجربة عرض عالية الدقة +QHD، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم؛ ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى بثلاث مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

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ويأتي بثلاث خيارات لذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 2-LANE، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

ولكن أهم ما يميز هاتف OnePlus 7 Pro أنه يضم نظامًا للتبريد السائل مكون من 10 طبقات، موزعة بشكل إستراتيجي في جميع أنحاء الهاتف، ويتيح لك هذا النظام شحن الهاتف دون زيادة درجة الحرارة، حتى عند الشحن أثناء جلسات لعب Fortnite الطويلة.

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

الجانب السلبي الأكبر في هاتف OnePlus 7 Pro مقارنة بالآخرين هو عمر البطارية الأقل، كما يجب أن تضع في اعتبارك أنه يبدأ بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ولا يدعم بطاقات microSD لزيادتها وهذا لايتناسب مع الألعاب.

4- هاتف Galaxy Note 10 Plus:

يدعم هذا الهاتف العديد من الميزات التي تجعله خيارًا مناسب للألعاب وأهمها: معالج قوي، وبطارية ذات سعة كبيرة، وميزة الشحن الفائق السرعة (Superfast)، والشاشة الكبيرة، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات.

يعمل هاتف Galaxy Note 10 Plus بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، أو معالج سامسونج Exynos 9825 الجديد المُصنع بتقنية 7 نانومتر، وكلا المعالجين يقدمان أداءً ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا، ويتوافر بخيار واحد لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرا بايت.

كما يضم بطارية كبيرة سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة تكفي لتشغيل شاشة ضخمة بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، ومن نوع Dynamic AMOLED، ولكن سامسونج اختارت عدم تضمين معدل تحديث أعلى، لذلك لن تحصل على نفس السلاسة التي توفرها الهواتف السابقة في قائمتنا.

قامت سامسونج بتضمين ميزة Game Booster والتي تقوم تلقائيًا بتحسين أداء الهاتف ليتناسب مع الموارد اللازمة لجلسات Fortnite الخاصة بك، وهناك حتى مراقب أداء مضمّن لضمان حصولك على أفضل أداء خلال الألعاب المختلفة.

5- هاتف iPhone 11 Pro Max:

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل هاتف آيفون للعب، فإن هاتف iPhone 11 Pro Max يعتبر خيارًا مثاليًا خاصة وأنه يتمتع بأفضل عمر للبطارية في تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام، ما يناسب جلسات لعب Fortnite الطويلة.

يضم الهاتف شاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصات بدقة 2688 × 1242 بكسلًا، ومن نوع OLED Super Retina XDR، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة، بالإضافة إلى حصوله على المزيد من التحسينات في نظام التشغيل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

يعمل الهاتف بمعالج آبل A13 Bionic، الذي يرتكز على التعلم الآلي في كل أجزائه، ويقدم أداءً أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% عن معالج A12 Bionic الأقدم الذي يعمل به هاتف iPhone XS.

من الجوانب السلبية في هذا الهاتف، هو أن نظام تشغيله iOS لا يقدم أي تخصيص. ولن تتمكن أيضًا من استخدام سماعات الرأس التقليدية الخاصة بك، إلا إذا انتهى الأمر باستخدام محول آبل من 3.5 مم إلى Lightning.

6- هاتف Huawei P30 Pro:

يعتبر هاتف هاتف هواوي P30 Pro أحد الخيارات المناسبة للعب، حيث يعمل بمعالج هواوي Kirin 980 الذي يوفر أداءً قويًا، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وثلاث خيارات من مساحة التخزين الداخلية هي: 128 و256 و512 جيجابايت.

كما يتمتع الهاتف بتصميم رائع، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، ويأتي بشاشة OLED مقاس 6.47 بوصة بدقة 2340 × 1080 بكسلًا، ولا شك أنها تتمتع بدقة ألوان ووضوح عالي، بالإضافة إلى بطارية تبلغ سعتها 4200 ميلّي أمبير/الساعة ستدوم معك طوال اليوم، وسيساعد نظام التبريد البخار المضمن في الحفاظ على برودة الهاتف خلال جلسات Fortnite الطويلة.

ولكن من الجوانب السلبية أنه دعم معدل التحديث القياسي على عكس الهواتف الأخرى التي تأتي مع معدل 90 أو 120 هرتزًا.