يوم الجمعة السوداء 2019.. كيف تعثر على أفضل الصفقات؟

أيام قليلة تفصلنا عن أكبر حدث في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday في الولايات المتحدة – وهو اليوم التالي ليوم عيد الشكر ويصادف هذا العام يوم 29 نوفمبر 2019 – حيث تقدم معظم المتاجر الإلكترونية والشركات مجموعة من العروض الخاصة بهذا اليوم، والتي تتميز بتخفيضات كبيرة في الأسعار ما يشجع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا.

نظرًا لأن هذا اليوم لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، فيجب أن تكون مستعدًا لتحديد ما تريد شراءه بالضبط، ولمساعدتك في ذلك نقدم لك اليوم دليلًا لكل ما تحتاج إلى معرفته عن يوم الجمعة السوداء بما في ذلك: المواقع الموثوق بها، وكيفية العثور على أفضل الصفقات، وتأمين نفسك عند التسوق عبر الإنترنت، ومقدار التخفيضات المتوقعة هذا العام.

ما هو يوم الجمعة السوداء:

بدأ يوم الجمعة السوداء كتقليد أمريكي حيث قام تجار التجزئة بخفض الأسعار على مجموعة كبيرة من المنتجات في اليوم التالي لعيد الشكر، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح أهم حدث للتسوق، حيث ينتظره العديد من المستهلكين في الكثير من الدول حول العالم.

وفي السياق نفسه تقوم الكثير من المتاجر العربية بتقديم تخفيضات رائعة في هذا اليوم، ولكن يطلقون عليه يوم الجمعة البيضاء White Friday. فمع بداية شهر نوفمبر تبدأ المتاجر الإلكترونية والشركات الاستعدادات معلنةً خصومات وتخفيضات كبيرة تبدأ في نهاية الشهر على مجموعة كبيرة من المنتجات بما في ذلك: الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، والهواتف، وأجهزة الألعاب، ومستحضرات التجميل، ومعدات المطبخ، والملابس، والعطور، والأحذية، وغير ذلك.

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أظهر البحث الذي أجرته منصة Black-Friday.Global زيادة المبيعات في يوم الجمعة السوداء عام 2018 في دولة الإمارات بنسبة 152% مقارنة بالأيام العادية، وزيادة 308% في السعودية، و 985% في مصر، وفي المملكة المتحدة وصلت الزيادة إلى 1708%، وفي ألمانيا أكثر من 2418%، وفي سنغافورة 511%، بينما في الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر من 2063%.

ما هو مقدار التخفيضات المتوقعة في يوم الجمعة السوداء؟

إن المعدل المتوسط للمبالغ المالية التي بإمكان المتسوقين توفيرها في يوم الجمعة السوداء لا يقل عن نسبة 55% من الاسعار الأصلية للسلعة، كما يوجد فرصة خلال الدقائق الأولي من بداية البيع في يوم الجمعة السوداء لشراء بعض أنواع السلع مقابل أسعار رمزية على سبيل المثال: مقابل درهم واحد، أو جنيه مصري واحد، أو مقابل دولار واحد، وذلك بحسب الموقع الذي ستتواجد عليه وقتها.

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أهم المواقع التي يمكنك الوثوق بها:

يمكنك الاستفادة من موقع BlackFriday، أو موقع BestBlackFriday.com اللذين يقدمان قوائم بأهم المتاجر والشركات التي تخصّص عروضًا ليوم الجمعة السوداء.

تقدم معظم المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل موقع أمازون، وإيباي وغيرها عروضا مغرية، ففي يوم الجمعة السوداء غالبا ما تقوم هذه المواقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، وبالإضافة إلى ذلك؛ يقومون بتقديم عرض خاص جدًا على منتج معين يتغير كل ساعة.

مهما كان الموقع الذي تنوي أن تستفيد من التخفيضات والعروض المتاحة عليه يوم الجمعة السوداء، فلابد أن تكون في منتهى الحذر تجنبًا للتعرض للنصب أو الاختراق، لأن هذا اليوم يكون فرصة عظيمة للقراصنة الذين يحاولون السرقة بسبب الإقبال الهائل على مواقع التجارة الإلكترونية، لذلك إليك قائمة بأهم المواقع المضمونة للشراء في هذا اليوم:

موقع أمازون Amazon.

موقع أووك Awok.

موقع نمشي Namshi.

موقع نون Noon.

موقع جوميا Jumia.

موقع بست باي Bestbuy.

موقع وولمارت Walmart.

موقع نيو إيج Newegg.

موقع كوهلز Kohl’s.

موقع مايسيز Macy’s.

موقع سامسونج الأمريكي Samsung US.

موقع تارجت Target.

موقع إبياي ebay ولكن لابد أن تتأكد من البائع أولًا قبل اتخاذ قرار الشراء، ويمكنك ذلك من خلال فحص بعض المؤشرات المهمة مثل: كمية البضاعة المُباعة، وتوافر ضمان الإرجاع، وتقييم البائع العام بواسطة المشترين السابقين.

كيف يمكنك العثور على أفضل الصفقات؟

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة صفقات يوم الجمعة السوداء 2019، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها التأكد من أنك أول من يعرف متى تعلن المتاجر عن خصوماتها؛ ومنها:

الاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني التي تقدمها المواقع، وتنزيل تطبيقاتها ومتابعتها على فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام، وبهذه الطريقة ستحصل على إشعارات تبقيك على إطلاع دائم.

يمكنك القيام بالبحث سابقًا، ووضع إشارة مرجعية على المنتجات التي ترغب في شرائها، وبذلك يمكنك إنشاء اختصار لرؤية الخصومات بمجرد إتاحة الصفقات.

قم بالتسجيل في Amazon Prime، حيث تمنح أمازون أعضاء Prime خصومات حصرية بالإضافة إلى إمكانية الوصول المبكر إلى صفقات البرق – تلك التي عادة ما تُباع في غضون دقائق – قبل 30 دقيقة من إتاحتها لكافة المستخدمين، ولاشك أن هذا الوقت يمكن أن يكون حاسمًا يوم الجمعة السوداء.

لا تنخدع بالاسم الذي يشير إلى أنه يوم واحد؛ مبيعات الجمعة السوداء عادة ما تستمر لبضعة أيام على الأقل، سواء كانت تبدأ في وقت مبكر أو تستمر حتى (Cyber ​​Monday) وهو يوم الاثنين الذي يلي عيد الشكر.

كيفية التسوق عبر الإنترنت بأمان في يوم الجمعة السوداء:

خلال جنون يوم الجمعة السوداء؛ يمكن للمستهلكين أن يقعوا فريسة للمحتالين عبر الإنترنت، لذلك يجب أن تكون يقظًا بشأن الأمان وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، وإليك بعض النصائح التي يجب أنّ تضعها في اعتبارك قبل بدء التسوق في هذا اليوم: