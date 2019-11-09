شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن خطة بناء ميناء فضائى عائم لإطلاق صواريخ القمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك إن هناك حاجة إلى موقع خارجي للتأكد من أن المشكلات الروتينية الملوثة للضوضاء والانفجارات من الميناء الفضائي لن تزعج أي شخص.
ويمكن أن يتم إطلاق صواريخ Starship المصممة لنقل 100 راكب إلى المريخ من خلال هذا الميناء الفضائى، وكذلك الرحلات المخطط لها للانطلاق إلى القمر.
وكتب ماسك على تويتر: "من المحتمل أن تكون معظم مطارات مركبات الفضاء على بعد حوالي 20 ميلاً / 30 كيلومتراً عن الشاطئ لضبط مستويات ضوضاء مقبولة".
وجاءت تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX خلال تبادل على تويتر بشأن مدى التقدم التكنولوجي القابل لإعادة الاستخدام للسفر إلى الفضاء في السنوات الثماني الماضية.
ويمكن للمسافرين الوصول إلى الميناء عبر القوارب، أو بنظام النقل السريع اتحت الأرض، وهو مفهوم طرحه ماسك سابقًا.
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