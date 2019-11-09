الأرصاد: الأمطار تضرب منطقتين خلال ساعات

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وشهدت البلاد، الأسبوع قبل الماضي، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

أمطار على منطقتين

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 18 28

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 27

مطروح 15 26

السلوم 16 29

سيوة 14 28

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 17 29

السويس 18 28

العريش 16 27

رفح 15 27

رأس سدر 18 30

نخل 10 27

نويبع 22 28

طابا 19 27

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كاترين 10 25

الطور 18 27

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 17 29

أسيوط 16 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 32

أبوسمبل 16 31

الوادى الجديد 13 31

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 28

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس، اعتبارا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الأحد 10 نوفمبر، حيث تنخفض درجات الحرارة 10 درجات، فضلا عن سقوط أمطار، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة، في بيان، إنه خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الفترة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية على مدينتى حلايب وشلاتين تمتد على سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.

وأشارت الهيئة إلى أن باقى المحافظات خاصة السياحية منها فالأجواء مهيأة لقضاء أحلى الأوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتى يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل كما أن حركة الملاحة معتدلة على البحرين.

كما وجهت الأرصاد عدة نصائح منها:

1- عدم الاغترار فى ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المواطنين المتواجدين خارج منازلهم فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح حيث ان الطقس يميل للبرودة فى هذه الأوقات.

2- القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، بسبب الشبورة المائية في الصباح.

3- ينصح بتعليق كافة التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة.