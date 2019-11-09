شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن الجزيرة الجديدة الناتجة عن ثوران بركانى استمر 18 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ثوران بركانى تحت سطح البحر في أرخبيل تونجا فى غرق جزيرة صغيرة وإنشاء جزيرة جديدة تمامًا وأكبر بثلاث مرات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فصدر تقرير عن الجيولوجيين في خدمة تونجا الجيولوجية أنه قد ظهرت جزيرة جديدة باسم لاتيكى، من طبقات من الحمم البركانية على قمة قشرة الأرض، وهنا نرصد لك أبرز 5 معلومات عن هذه الجزيرة الجديدة.



ثوران بركانى

1- جاءت هذه الاضطرابات بعد ثوران 18 يومًا تحت سطح البحر فى منطقة معرضة للزلازل والنشاط البركان.

2- جزيرة لاتيكي تقدر بحوالي 328 قدمًا (100 متر) و1312 قدمًا (400 متر) وطولها حوالى 393 قدمًا (120) مترًا إلى الغرب من الجزيرة السابقة المغمورة.

Advertisements

3- تقع الجزيرة بين كاو ولايت فى مجموعة جزر Haapai الشمالية فى المحيط الهادئ.

4- منطقة تونجا تقع على "حلقة النار"، وهي منطقة من النشاط الزلزالي المتكرر في المحيط الهادئ والمسئولة عن حوالى 90% من زلازل العالم.

5- مازالت مكونات الجزيرة الجديدة غير معروفة تحديدا سواء كانت مكونة من الحمم البركانية أو من الحجر الخفاف، وهو الأمر الذى يحدد مدة تواجدها لسنوات مقبلة.