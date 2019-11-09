شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تتيح ميزة بث مباشر لخدمات تخزينها السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أدوبى عن ميزة جديدة تعمل عليها فى الوقت الحالى، وذلك من اجل رفع مستوى الأداء والإقبال على خدمات سحابتها Creative Cloud، وهى ميزة البث المباشر والتى ستتيح للمستخدمين الخيار فى الخروج فى بث مباشرة ومشاركة الروابط مع مستخدمين أخرين على المنصة وكذلك تلقى التعليقات أثناء البث.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد كشفت أدوبى عن هذا الأمر خلال فعاليات المؤتمر السنوى للشركة Adobe Max، إذ لاتزال الميزة حالياً فى نسختها التجريبية ومتاحة فقط للمستخدمين ذوى الامتيازات الخاصة فى نسخة Adobe Fresco.

وتهدف شركة أدوبى من خلال توفير ميزة البث المباشر فى سحابتها الإبداعية إلى جعل المحتوى المعروض أكثر فائدة وتشاركياً بشكل مغاير عن الطريقة المعهودة لمعرفة دور او استخدام أدوات معينة فى برامجها عبر مشاهدة مقاطع فيديوهات عبر منصة يوتيوب.