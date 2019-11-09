كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “The Ember” سترة تستخدم اتصال USB-C لتوفير حرارة فورية

متابعة-سنيار: قد يكون المغامرون في الهواء الطلق أو أولئك الذين يرغبون في الحفاظ على الدفء في الأجواء الأكثر برودة مهتمين بالسترة الدافئة “Ember” التي أنشأها الفريق في سييرا مادري.

“The Ember” هي الحملة السادسة للشركة على منصة Kickstarter، وقد نجحت في جمع الأموال المطلوبة بفضل ما يقرب من 1000 من المؤيدين للمرور إلى مرحلة الإنتاج.

وقال فريق تطوير السترة: لقد قررنا إنشاء سترة خفيفة الوزن مثالية لدرجات الحرارة في فصل الخريف والربيع وتستخدم الحرارة الفورية لتوفير الطاقة للمستخدم خلال فصل الشتاء، وبفضل حزم طاقة USBC PD HiE الخاصة بنا، يمكننا إنتاج حرارة أكثر بعشرة أضعاف من منافسينا، وهذه حرارة يمكنك أن تشعر بها فعليا! ”

وتسمح فتحات تدفق الشبكة ذات التدفق العالي والشد العالي على الظهر وتحت الذراعين بتسرب الحرارة الزائدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألواح الحرارية المقاومة للماء و Power Pack المصنفة IP65 تعني أن Ember يبقى دافئا ومحميا حتى تحت الامطار! ”

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سترة “The Ember” متاحة للدعم على Kickstarter، وتتوفر التعهدات من 159 دولارا، مما يوفر خصما كبيرا بنسبة 32٪ على سعر التجزئة الموصى به، مع توقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر مايو 2020.