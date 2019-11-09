كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “GACHA”..حافلة ذاتية القيادة من “MUJI” لجميع الظروف الجوية

متابعة-سنيار: أطلقت شركة MUJI لأسلوب الحياة اليابانية والشركة الفنلندية للقيادة الذاتية Sensible 4 أول حافلة بدون سائق لجميع الظروف الجوية.

تم تقديم المكوك التلقائي في هلسنكي، بهدف بدء عمليات للجمهور من أبريل، وسوف تبدأ GACHA في العمل لعامة الناس في مدينة إسبو في أبريل 2019، قبل أن تبدأ في وقت لاحق من العام في هامينلينا وفانتا وهلسنكي.

حصلت حافلة GACHA ذاتية القيادة على جائزة GOOD DESIGN الذهبية لعام 2019، والتي تقيم جودة جهودها لتوفير حلول للمشاكل الاجتماعية أو إمكاناتها للتنمية المستقبلية.

يقول تقييم لجنة التحكيم لجائزة التصميم الجيد لعام 2019: “يتم اختبار الحافلات ذاتية القيادة حاليا في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يصبح التصميم بسهولة غير ميكانيكي إلى حد ما بسبب وظيفته الأساسية المتمثلة في نقل الأشخاص والبضائع. هذا بالتأكيد ليس هو الحال مع gacha.

إنه يدمج المظهر البسيط والبناء المريح للعلامة التجارية MUJI في تصميم التنقل، وقد تأثرنا بحقيقة أنه بدلاً من كونه وسيلة نقل بسيطة، فإنه يوفر مساحة مجتمعية حيث يمكن للسكان المحليين الانتقال من مكان إلى آخر أثناء التفاعل مع الآخرين بنفس أسلوب الصالة. ”

في حين أن Sensible 4 قد وفرت التكنولوجيا اللازمة للمركبة التي يبلغ طولها 4.5 أمتار، بما في ذلك تحديد المواقع والملاحة والكشف عن العوائق، إلا أن MUJI قدمت تصميم السيارة، ومن ثم طورت جماليات وتجارب وظيفية للمستخدم.

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ويهدف الفريق إلى جعل الأساطيل جزءا من أنظمة النقل الحضرية الحالية بحلول عام 2021، بهدف طويل الأجل وهو بناء شراكات مع مدن أخرى حول العالم.

بالإضافة إلى قدراته في جميع الأحوال الجوية، فإن التصميم ليس له واجهة أو خلفية، وتتبع المقاعد الداخلية – التي تستوعب عشرة أشخاص على المقاعد وستة ركاب واقفين،الشكل المربع الدائري للسيارة، مما يوفر مساحة أكبر للركاب، بينما يعمل حزام الإضاءة LED كصمام أمامي وشاشة اتصال خارجية.

يقول موجي و Sensible 4 أن التصميم مستوحى من كبسولة لعبة، وهو شكل عالمي “يجسد البهجة والإثارة، ويجلب السلام والسعادة لأولئك الذين يقابلونها”.

يقول هاري سانتامالا، الرئيس التنفيذي لشركة sensible 4: “بدأ تطوير GACHA عندما لاحظ فريق sensible 4، الذي كان يعمل مع الجيل الأول من حافلات الروبوت في ذلك الوقت، أنهم لم ينجحوا، حتى في المطر الغزير ، ناهيك عن الظروف الشتوية المعتادة في فنلندا.

معظم السيارات ذاتية الحكم لا يمكنها العمل إلا في ظروف الطقس المثالية والطرق ذات العلامات المميزة، وقد تمكن فريق sensible 4 من تغيير هذا الوضع من خلال التجارب المتكررة في ظروف الشتاء القاسية في لابلاند الفنلندية.