شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثا جديدا لنظام iOS 13.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل تحديث جديد والذى يحمل الإصدار iOS 13.2.2، حيث جاء هذا التحديث لحل مشاكل نظام iOS 13.2 التى تؤدى لتعطل ميزة تعدد المهام.

وبحسب موقع engadget الهندى، فيعد الإصدار 13.2.2 هو الأحدث فى سلسلة الإصلاحات السريعة التى ظهرت منذ وصول نظام iOS 13، ومن الواضح أن هذا لم يكن أفضل تطبيق لبرامج أبل، وفيما يلى نعرض أبرز مميزات أحدث نظام تشغيل من أبل:

- يعمل على إصلاح مشكلة قد تتسبب فى إنهاء التطبيقات بشكل غير متوقع عند التشغيل فى الخلفية.

- يحل مشكلة تتعلق بفقدان هاتف الأيفون الخدمة الخلوية مؤقتًا بعد المكالمة.

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- يعالج مشكلة عدم توفر البيانات الخلوية مؤقتًا.

- يعمل على إصلاح مشكلة تسببت فى عدم إمكانية قراءة الردود على رسائل البريد الإلكترونى المشفرة S / MIME بين حسابات Exchange

- يعالج مشكلة حيث قد يؤدى استخدام خدمة تسجيل الدخول الأحادى Kerberos فى Safari إلى تقديم مطالبة بالمصادقة.

- يحل مشكلة تتعلق بانقطاع الشحن على الملحقات التى تعمل بالطاقة Yubikey Lightning