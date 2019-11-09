شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 تطبيقات تحظر مايكروسوفت على موظفيها استخدامها .. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون شركات التقنية في بعض الأحيان "صارمة" مع موظفيها، فعلى سبيل المثال، في جوجل توجد قيود على المناقشات السياسية، وبالمثل، فرضت "مايكروسوفت" بعض القيود على البرامج التي يستخدمها موظفيها، حيث تشمل هذه تلك التي تم تطويرها من قبل المنافسين مثل جوجل وأمازون وأكثر من ذلك.
وقد تم العثور على قائمة البرامج المحظورة قبل أشهر قليلة بواسطة GeekWire، ولكن تم الإبلاغ عن وجود القائمة ليس لأنها تحتوي على برامج من شركات منافسة ولكن لأنها غير آمنة بدرجة كافية، وفيما يلى نعرض قائمة البرامج التى تحظر مايكروسوفت على موظفيها استخدامها كما يلى:
Slack Free, Slack Standard and Slack Plus
Google Docs
Kaspersky Security Software
Amazon Web Services
GitHub (Cloud version only)
PagerDuty
Grammarly
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