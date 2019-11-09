شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1000 صاروخ و20 عاما من الرحلات الفضائية لإنشاء مدينة بالمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الكثيرون إلى إنشاء مستعمرات بشرية على كوكب المريخ، ولكن كسر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك كل التوقعات بتصريحات أخيرة له يعتقد فيها أن الأمر سيستغرق 1000 صاروخ على مدار 20 عامًا لإنشاء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع " businessinsider"، قدم إيلون ماسك تفاصيل حول خططه لاستعمار الكوكب الأحمر من خلال شركته لاستكشاف الفضاء SpaceX، مقدرا أن الرحلة التى ستقم بها مركبة starship، التى يصممها لنقل 100 راكب للمريخ، ستكلف مليوني دولار فقط لإطلاقها.

كما أنه خلال سلسلة من التغريدات المتتابعة على حسابه على تويتر، كشف عن عددًا قليلاً من الأرقام حول عدد الصواريخ التي ستضطر إلى إحضار الكمية اللازمة من البضائع لإنشاء قاعدة مناسبة على سطح المريخ.

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وقال "ستكون هناك حاجة إلى ألف مركبة لإنشاء مدينة مستدامة للمريخ، حيث تقترب الكواكب مرة واحدة فقط كل عامين"، وقد دفعه ذلك إلى استنتاج أن الأمر سيستغرق 20 عامًا لنقل مليون طن من البضائع التي يأمل أن تسمح ببناء قاعدة المريخ ذاتية الاكتفاء.

وهذا يعني أن مجموع 2 مليار دولار ستنفق على إطلاق الصواريخ، حيث أنه قد كشف مسبقا أن الرحلة الواحدة ستكلف مليونى، ويمتلك ماسك تاريخًا من التنبؤات المثيرة بشأن خططه لاستعمار المريخ، ففيما قبل عرض فكرة غريبة حول تفجير الكوكب بالنووى من أجل استصلاحه ولكنه عدل عنها فيما بعد.