كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “GoFindMe”..متعقب GPS مستقل لا يتطلب أي اتصال خلوي

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن متعقب GPS طويل المدى لا يتطلب أي اتصال خلوي لتوفير بيانات التتبع في الوقت الفعلي، فقد تكون مهتمًا بـ GoFindMe.

وقال مطورو الجهاز: “GoFindMe هو متعقب GPS في الوقت الفعلي يعمل بدون خدمة خلوية. من خلال نظام GPS المدمج وتكنولوجيا الراديو طويلة المدى، تتيح لك البقاء على اتصال مع الأشخاص خارج الشبكة، دون خدمة خليوية، ولا اشتراك، ولا رسوم شهرية. ”

GoFindMe هو حل شامل للتتبع والاتصالات لجميع أنواع الأنشطة الخارجية، ولحماية أحبائك.

لا يتطلب متعقب GPS بحجم الجيب الصغير أي اشتراك أو بطاقة SIM أو رسوم شهرية وهو متاح للدعم عبر Indiegogo مع تعهدات من 179 دولارا مفابل جهازي تعقب GoFindMe GPS وخصم 10٪ على سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن تتم عملية الشحن الكاملة في جميع أنحاء العالم في أوائل العام المقبل خلال شهر يناير من عام 2020.

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تشمل ميزات GoFindMe المستقلة لتعقب GPS ما يلي:

– تتبع الموقع في الوقت الحقيقي

– إرسال الرسائل النصية والصوتية خارج الشبكة

– زر واحد SOS

– سجل التتبع التلقائي

– مزامنة نشاط المجموعة

– تعيين منطقة آمنة

– تحديد مكان الاجتماع أو قاعدة المنزل

– الشبكة التشعبية.