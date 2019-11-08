شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تغلق خدمة Yahoo Groups فى 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من 20 عاما من العمل، تم إيقاف تشغيل مجموعات ياهو Yahoo Groups، مع ملاحظة أن المستخدمين الذين لا يزال لديهم بيانات داخل المجموعات ذات الشعبية، لديهم الوقت حتى 14 ديسمبر لإنقاذها.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد عطلت شركة ياهو المملوكة حاليا لشركة Verizon تحميل المحتوى على موقع Yahoo Groups، واعتبارًا من 14 ديسمبر، ستصبح جميع المجموعات خاصة وسيتم إزالة المحتوى الذي تم تحميله مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني.
وقال فريق دعم ياهو في رسالة بريد إلكتروني للمستخدمين :"الخصوصية أمر بالغ الأهمية واتخذنا هذا القرار للتوافق بشكل أفضل مع مبادئنا العامة، وإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بأي من المحتوى الذي قمت بنشره أو تخزينه في مجموعة Yahoo ، فيرجى تنزيله بحلول 14 ديسمبر"، وقالت الشركة "يمكن حفظ الصور والملفات مباشرة من موقع مجموعات Yahoo ، أو يمكنك تنزيل بياناتك من لوحة معلومات الخصوصية".
يذكر أنه خلال 18 عامًا ، منذ إطلاق مجموعات Yahoo في عام 2001 ، استخدم الملايين هذه الخدمة للتواصل مع الآخرين حول روابطهم ومصالحهم المشتركة، لكن الكثير قد تغير حول الإنترنت منذ عام 2001 ومع الأخذ في الاعتبار العادة المتغيرة لمستخدمي الإنترنت ، بدأت Yahoo عملية مساعدة مجموعات Yahoo النشطة على الترحيل إلى نظام البريد الإلكتروني الخاص بها.
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