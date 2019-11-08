شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق تصميما جديدا مع العديد من المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موقع الفيديو يوتيوب اليوم إطلاق تصميم جديد للصفحة الرئيسية، يجلب للمستخدمين عددًا من المزايا التى تسهل تجربة المشاهدة على أجهزة سطح المكتب.

وأكد متحدث باسم يوتيوب لموقع The Verge: "لأن المصغرات أصبحت أكبر حجمًا فإن عدد مقاطع الفيديو الظاهرة على الصفحة الرئيسية أصبح أقل"، مضيفا: ومع ذلك فإن المستخدمين سوف يرون المزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو".

ومع تكبير المساحة التي تشغلها مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية لموقع يوتيوب فسيكون بإمكان منشئي المحتوى استخدام عناوين أطول للمحتوى الذى ينشرونه. وذلك بغية تزويد الناس بالمزيد من المعلومات عن مقاطع الفيديو من خلال النظرة الأولى، بدلًا من وضع مؤشر الماوس فوق المقطع لإظهار المزيد من التفاصيل، أو النقر عليه.

ومع التصميم الجديد أزال يوتيوب عددًا من الفئات من الصفحة الرئيسية، بما في ذلك: (الأخبار)، و(الموسيقى).

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ووفقًا ليوتيوب فإن هذه التغييرات تأتى بعد العديد من الردود التي حصلت عليها من المشاهدين، ومنشئي المحتوى على حد سواء خلال مراحل مختلفة من اختبار التصميم، كما أن التحديث شمل إصلاح العديد من المشكلات التقنية.

ويسمح التصميم الجديد لصفحة يوتيوب الرئيسية بإخبار يوتيوب بإيقاف عرض التوصيات من القنوات التى لا يهتم بها المستخدم. وكانت يوتيوب قد أطلقت هذه الميزة أولًا للأجهزة المحمولة، والآن أصبحت متاحة للأجهزة المحمولة.

ومع التصميم الجديد أيضًا، أصبح بإمكان المستخدمين إضافة مقاطع الفيديو إلى الصف، وهو خيار متاح بالفعل على نسخة أندرويد من تطبيق يوتيوب. ويمكن للمستخدمين اختيار مجموعة من مقاطع الفيديو لمشاهدتها دون انقطاع.

يُشار إلى التصميم الجديد سوف يبدأ توفره للمستخدمين اعتبارًا من اليوم لأجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى نسخة الحواسيب اللوحية من تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد، وحواسيب آيباد، وسوف يكون التحديث متاحًا لجميع المستخدمين قريبًا.