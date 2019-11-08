هواتف Galaxy S11 قد تحصل على بطاريات كبيرة السعة

تفيد الأنباء بأن هواتف Galaxy S11 القادمة من سامسونج قد تحصل على ترقية كبيرة فيما يتعلق بالبطاريات، وذلك وفقًا لما ذكره حساب تويتر Ice Universe المختص بتسريبات سامسونج.

ومع وصولنا تقريبًا إلى نهاية العام الحالي، فإن جميع الهواتف المنتظرة قد جرى الإعلان عنها، وحان الوقت للتطلع إلى أجهزة العام المقبل.

وقد تحصل المجموعة التالية من الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج على بطاريات أكبر بكثير، حتى بالنسبة لأصغر عضو في تشكيلة هذه الأجهزة Galaxy S11e، بحيث قد يتضمن هذا الجهاز بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وبالمقارنة مع البطارية البالغة سعتها 3100 ميلي أمبير المستخدمة في Galaxy S10e الحالي، فإن سعة البطارية الجديدة ستكون بمثابة تحسن بنسبة 30 في المئة تقريبًا في إجمالي سعة البطارية.

أما بالنسبة للإصدارات الأكبر من Galaxy S11، فإن التسريبات توضح أن بطارية هاتف +Galaxy S11 يمكن أن تكون أكبر من 5000 ميلي أمبير، والتي ستكون أيضًا قفزة كبيرة جدًا من البطارية الحالية لهاتف +Galaxy S10 بسعة 4100 ميلي أمبير.

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لكن ما هو أكثر أهمية من السعة الإضافية لبطاريات Galaxy S11، هو ما يمكن أن تفعله سامسونج بهذه القوة الإضافية للبطاريات.

وفي حين أن هواتف، مثل OnePlus 7 Pro و Pixel 4، قد حصلت في عام 2019 على شاشات بمعدل تحديث 90 هيرتز، فإن أيًا من هواتف سامسونج لهذا العام تتضمن شاشات بمعدلات تحديث عالية، وذلك بالرغم من أن سامسونج هي الجهة المسؤولة عن صنع اللوحات للعديد من منافسيها.

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ويبدو أن سامسونج تستعد لمنح شاشات هواتف Galaxy S11 نوعًا من معدل التحديث العالي في عام 2020، وذلك بفضل بطارياتها الكبيرة.

وما قد يكون أكثر إثارة هو احتمال أن يتخطى العملاق التكنولوجي معدل 90 هيرتز تمامًا ويقفز مباشرةً إلى معدل تحديث 120 هيرتز، وذلك في حال قررت سامسونج الانتقال إلى معدل تحديث عالي للشاشات.

ومن شأن هذا أن يضع شاشات Galaxy S11 على قدم المساواة مع الشاشات المستخدمة من قبل شركة آبل في أجهزة حواسيب آيباد برو iPad Pro، وذلك بالرغم من أن آبل تعتمد على شاشات LCD بدلاً من شاشات OLED التي ستستخدمها سامسونج على Galaxy S11.

كما أن هناك استخدام آخر مهم للقوة الإضافية لبطاريات Galaxy S11، بحيث قد تدعم الهواتف شبكات الجيل الخامس 5G.

وبالمقارنة مع شبكة الجيل الرابع 4G، فإن الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G يستنزف المزيد من قوة البطارية، مما يعني أن صانعي الهواتف سيحتاجون إلى مراعاة الاستهلاك العالي للطاقة بالنسبة لأجهزة 5G.

ويتميز في الوقت الحالي هاتف Galaxy S10+ 5G من سامسونج ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، لذلك يبدو الانتقال إلى 5000 ميلي أمبير بمثابة خطوة جيدة لمنع القلق المحتمل حول عمر البطارية على أجهزة الجيل القادم.