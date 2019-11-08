تسريب معلومات جديدة عن شاشة OnePlus 8 Pro المرتقب

أطلقت شركة (ون بلس) OnePlus هاتف (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro في شهر أيار/مايو الماضي مع شاشة بتردد 90 هرتز. وفي حدث إطلاق (ون بلس 7تي) في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قالت: إن جميع هواتفها الذكية المستقبلية ستـأتي مع شاشة بتردد 90 هرتز.

وفي حال أمضت الشركة الصينية ما قالت، فإن هاتفيها المرتقبين (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو) سيأتيان مع شاشة بتردد 90 هرتز، ولكن تقرير جديد يقول: إن هاتف (ون بلس 8 برو) سوف يحظى بشاشة ترددها 120 هرتز، بدلًا من 90 هرتز.

ونشر أحد حسابات التسريبات في سوق الهواتف الذكية باسم (ماكس .جي) صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع تغريدة كتب فيها: “كن احترافيًا”، وفي الصورة كُتب 120 هرتز، ومع أن اسم حسابه @samsung_news_، مما يوحي للوهلة الأولى أنه يتحدث عن هاتف (جالاكسي إس11) المرتقب من سامسونج، ولكنه أكد في تغريدة لاحقة أنه عنى بتلك التغريدة هاتف (ون بلس 8 برو).

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وفي حال صح هذا التقرير، فإن هاتف (ون بلس 8 برو) سيكون أول هاتف ذكي من شركة صينية يقدم شاشة بتردد 120 هرتز، خاصةً أنه من غير المرجح أن تعطي الشركة هذه المزية لهاتف (ون بلس 8) الذي يُتوقع أن يكون النسخة الدنيا في الجيل القادم من هواتف الشركة الذكية.

ومع أنه لا يزال هناك بضعة أشهر حتى الإعلان عن هاتفي (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، إلا أن التسريبات المتعلقة بالهاتفين بدأت الشهر الماضي، إذ سُرِّبت صورتان لما يُقال إنهما للهاتفين، وأظهرت الصورتان شاشة تغطي معظم الشاشة، خاصةً أن الكاميرا الأمامية تأتي ضمن ثقب في الشاشة، على غرار هواتف (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) من سامسونج. ويُشاع أن (ون بلس 8) سيقدم 3 كاميرات خلفية، في حين سيقدم (ون بلس 8 برو) 4 كاميرات خلفية.