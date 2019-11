واتساب يستنزف بطارية هاتف آيفون بشدة 

يعاني العديد من مستخدمي هواتف آيفون من مشكلة استنزاف البطارية بسبب تطبيق واتساب، وقد أبلغ عدة مستخدمين عن المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتوضح التقارير أن المشكلة قد ظهرت بعد أن أصدرت الشركة المملوكة لفيسبوك الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتساب لهواتف آيفون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وإلى جانب مستخدمي آيفون، فقد اشتكى بعض مستخدمي أندرويد من مشاكل استنزاف البطارية على أحدث إصدار من واتساب، ويبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظرًا لاستمرار نشاط واتساب في الخلفية.

و

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?