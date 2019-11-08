واتساب يستنزف بطارية هاتف آيفون بشدة 

يعاني العديد من مستخدمي هواتف آيفون من مشكلة استنزاف البطارية بسبب تطبيق واتساب، وقد أبلغ عدة مستخدمين عن المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتوضح التقارير أن المشكلة قد ظهرت بعد أن أصدرت الشركة المملوكة لفيسبوك الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتساب لهواتف آيفون في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وإلى جانب مستخدمي آيفون، فقد اشتكى بعض مستخدمي أندرويد من مشاكل استنزاف البطارية على أحدث إصدار من واتساب، ويبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظرًا لاستمرار نشاط واتساب في الخلفية.
و
موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo، فإن أحدث إصدار من التطبيق لهاتف آيفون يستنزف البطارية بالنسبة لبعض المستخدمين.
Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019
Do you experience the same issue?
وتزيد المشكلة من نشاط الخلفية لتطبيق المراسلة الفورية، وذلك وفقًا لما ذكره بعض المستخدمين أثناء الرد على
موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo.
Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.
Do you experience the same issue?
Advertisements— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019
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وتؤثر هذه الزيادة المفاجئة في نشاط الخلفية على أجهزة آيفون العاملة بنظامي iOS 13.2 و iOS 13.1.3، وبرزت المشكلة على الإصدار 2.19.112 من تطبيق المراسلة لهواتف آيفون الذي تضمن إعدادات محدثة لخصوصية المجموعة.
وبصرف النظر عن مستخدمي آيفون، فقد أبلغ بعض مستخدمي أندرويد عن مشكلات في البطارية بعد تثبيت الإصدار 2.19.308 من التطبيق، وأبلغ بعض المستخدمين عن استخدام تطبيق التراسل أكثر من 40 في المئة من عمر البطارية بعد استخدام بسيط جدًا للتطبيق.
وانتقل العديد من مستخدمي هواتف ون بلس OnePlus إلى موقع Reddit وكذلك المنتديات الرسمية لشركة ون بلس لتقديم شكاوى بشأن استنزاف البطارية الشديد على هواتفهم الذكية.
وتؤثر المشكلة على بعض مستخدمي هاتف OnePlus 7T العامل بنظام أندرويد 10، كما أبلغ العديد من مستخدمي أجهزة أندرويد الأخرى عن مشكلات في استنزاف البطارية على متجر جوجل بلاي Google Play، إلى جانب وجود تقارير عن تأثر أصحاب هواتف شاومي بالمشكلة أيضًا.
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