OnePlus تبدأ بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7T يجلب معه مجموعة من الإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7T يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.5. هذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر، ويقوم كذلك بتحسين إستقرار النظام ومشكلة إيماءة النقر المُزدوج لإيقاظ الهاتف.

كما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة OnePlus بالفعل بإصدار تحديث OxygenOS 10.0.5 للهاتف OnePlus 7T، ولكن فقط عدد محدود من الوحدات هي التي ستتلقى هذا التحديث اليوم، ولكن من المفترض أن يشق هذا التحديث طريقه إلى بقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام في حالة إذا لم يتم إكتشاف أي أخطاء في التحديث.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.