رغم العقوبات .. هواوي تشحن المزيد من الهواتف وسامسونج أكبر المستفيدين

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC أن شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم حققت زيادة بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2019، وذلك بعد سبعة أرباع من التراجع.

وقالت (آي دي سي) في تقريرها – الذي نشرته يوم الخميس: إن شركات صناعة الهواتف الذكية شحنت بالمجمل ما مجموعه 358.3 مليون هاتف ذكي خلال هذا الربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.1٪ عن الربع السابق، وهو ما يكفي لإعادة الصناعة إلى النمو الإيجابي.

وبحسب التقرير، فقد قادت الهند النمو في الأسواق الناشئة، التي كانت معًا مسؤولة عن دفع النمو في جميع أنحاء العالم، وذلك مع صعود العلامات التجارية الصينية. وفي الصين، كان النصيب الأكبر من حصة العلامات التجارية الخمسة الصينية الأولى. وتمكنت جميع العلامات التجارية الصينية من زيادة شحناتها المحلية استعدادًا للمناسبة السنوية (يوم العزاب) التي تُقام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وهي تكافئ يوم الجمعة الأسود للتسوق في الولايات المتحدة.

وقالت (ميليسا تشاو) – المديرة المساعدة للأبحاث في شركة (آي دي سي): “على الرغم من التحديات التي تواجهها في العديد من الأسواق الدولية، فقد ضاعفت شركة هواوي حصتها في الصين في الربع الثالث. وخارج الصين، فقد استفادت شركة سامسونج من المشكلات التي تواجهها هواوي، مما زاد من انتشار هواتف سلسلة (أي) A، في حين أن الشركات المنافسة لهواوي في الصين تضررت بسبب نجاح هواوي”.

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وعلى مستوى الشركات، فقد حققت سامسونج خلال الربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي نموًا سنويًا بنسبة 8.3% بعد نجاح هاتف (جالاكسي نوت 10) – التي بدأ إطلاقه في السوق في شهر آب/أغسطس الماضي، وزيادة انتشار هواتف (أي) A، إذ شحنت الشركة ما مجموعه 78.2 مليون هاتف. هذا؛ وقد ساعدت هواتف سلسلة (أي) – المنخفضة والمتوسطة المواصفات – من تملأ الفراغ الذي تركته هواوي.

أما هواوي، فقد تمكنت؛ رغم الصعوبات، من زيادة عدد شحناتها بنسبة 28.2% على أساس سنوي، ولكنها اعتمدت في ذلك على التركيز على السوق المحلية، وقد شحنت خلال الأشهر بين حزيران/يونيو، وأيلول/سبتمبر الماضيين نحو 66.6 مليون هاتف. وكان الدافع الوطني السبب الرئيسي وراء تفضيل المستهلكين الصينيين لشركة هواوي ضد الشركات المنافسة المحلية الأخرى.

وفي ظل استفادة سامسونج مما يجري مع هواوي لزيادة انتشار هواتفها المتوسطة، وتركيز هواوي على السوق الصيني، تراجعت شحنات شركة آبل بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث من 2019، وشحنت نحو 46.6 مليون هاتف، وقد استفادت آبل أيضًا من بيع الطُرز المعاد تجديدها من هواتف آيفون، خاصةً في ظل عزوف المستهلكين عن شراء الإصدارات الحديثة بسبب سعرها الباهظ، والاحتفاظ بهواتفهم. وقد حققت هواتف (آيفون 11) الجديدة، وهاتف العام الماضي (آيفون 10آر) حصة قوية في أسواق مهمة، مثل: الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية.