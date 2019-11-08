في أقل من 5 دقائق.. سامسونج تبيع جميع أجهزة Galaxy Fold في الصين

استطاعت شركة سامسونج بيع جميع وحدات هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold في الصين بغضون خمس دقائق بسعر 15999 يوان صيني (أكثر من 2000 دولارًا أمريكيًا)، وذلك وفقًا لحساب الشركة على منصة التدوين الصينية ويبو Weibo.

وظهر هاتف جالاكسي فولد Galaxy Fold الداعم لشبكات الجيل الرابع (4G) في الصين لأول مرة في وقت سابق اليوم، كما هو مقرر، وكانت المبيعات قصيرة الأجل، حيث بيعت جميع الوحدات بسرعة كبيرة.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن الجولة التالية من البيع ستبدأ مرة أخرى في 11 نوفمبر، الساعة 10 صباحًا عبر متجر سامسونج الرسمي عبر الإنترنت.

ولم توضح عملاقة التصنيع الكورية الجنوبية عدد الهواتف المتاحة للشراء بالفعل، لكن المشترين حصلوا على جهاز بشاشة AMOLED ديناميكية قابلة للطي بقياس 7.3 إنشًا مع رقاقات Snapdragon 855 من كوالكوم.

ويباع الهاتف القابل للطي في الصين بسعر مرتفع يصل إلى 15999 يوانًا (2293 دولارًا أمريكيًا)، وهو أغلى قليلًا من سعره في الولايات المتحدة، حيث يكلف الجهاز نفسه 1980 دولارًا أمريكيًا.

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وبالرغم من أن الهاتف الذكي القابل للطي هو شيء جديد، إلا أنه يبدو شائعًا بين المستهلكين الصينيين الذين على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على هذا الجهاز.

ويأتي الهاتف بخيار واحد فقط يبلغ 12 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتوجد ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية، واثنتان في الداخل، وأخرى فوق شاشة AMOLED الأصغر الموجودة في الجهة الخارجية من الهاتف.

وباعت سامسونج الهاتف مع رقم الطراز SM-F9000، والذي يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4380 ميلي أمبير، لكنه يفتقر إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وعلى صعيد متصل، فإن شركة هواوي الصينية تستعد بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر لطرح أول هواتفها الذكية القابلة للطي، والمعروف باسم Mate X، في أول مبيعات له في السوق الصينية.

ويأتي جهاز Mate X بطراز واحد داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وبسعر قدره 16999 يوان (2436 دولارًا أمريكيًا).