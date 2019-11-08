أدوبي ستسمح لك قريبًا بث ما ترسمه مباشرةً

تطور شركة أدوبي Adobe ميزات البث المباشر المضمنة في تطبيقات حزمتها السحابية الإبداعية الخاصة بها Creative Cloud، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الشركة في مؤتمر أدوبي ماكس للإبداع السنوي.

ويتوفر إصدار تجريبي من الميزة حاليًا لمجموعة محددة من المستخدمين مدرجين ضمن تطبيق Adobe Fresco، وهو تطبيق رسم من أدوبي لحاسب آيباد اللوحي من آبل.

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين خيار البث المباشر ومشاركة رابط البث مع أي شخص عبر الإنترنت لمشاهدته والتعليق عليه.

وقارن كبير مسؤولي المنتج، سكوت بيلسكي Scott Belsky، التجربة بمنصة Twitch، لكن مع مكون تعليمي يمكنه تصفية مقاطع الفيديو للمستخدمين الذين يرغبون في تعلم كيفية استخدام أدوات محددة.

وتعد منصات البث المباشر للألعاب، مثل Twitch، شائعة جدًا الآن، لذا، إذا تمكن اللاعبون من إظهار مهاراتهم على الهواء مباشرة، فلماذا لا يمكن للفنانين بث ما يرسمونه.

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وقال سكوت: عندما ترى بثًا مباشرًا لشخص ما من ضمن منتجاتنا، فأنت تريد معرفة الأداة التي يستخدمها، ومتى يستخدم الأداة، ومتى يتوقف عن استخدامها.

وأضاف “تخيل أن تكون قادرًا على الحصول على مصدر جميع محتوى البث المباشر التي تم إجراؤها في منتج معين، عن طريق أداة معينة، بحيث تكون قادرًا على معرفة كيف يفعل الناس شيئًا ما”.

ولدى شركة أدوبي حاليًا برنامج يسمى Adobe Live، والذي يتيح للفنانين المميزين استضافة بث مباشر على Behance ويوتيوب، ومع ذلك، فإنه من المفترض أن تتوفر ميزة البث المباشر الجديدة لجميع الفنانين.

وغالبًا ما يمكن تشغيل البث المباشر لمدة ثلاث ساعات، وتقول الشركة: إن متوسط وقت المشاهدة لأي فيديو على Adobe Live يزيد عن 66 دقيقة.

وتهدف ميزة البث المباشر من أدوبي إلى أن تكون أكثر فائدة من مجرد مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب، ويقول المصممون: إنهم تعلموا من خلال الجلوس بجانب المصممين.

يذكر أنه لا توجد تفاصيل حول موعد وصول هذه الميزة للجميع، أو متى يجب أن تتوفر ضمن تطبيقات حزمة أدوبي السحابية الإبداعية الأخرى Creative Cloud.