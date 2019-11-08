هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها Huawei Y9s

أعلنت شركة هواوي اليوم الجمعة عن هاتف ذكي جديد من سلسلة (واي) Y، يمتاز بأنه يقدم ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية منبثقة.

ومع أن هاتف (هواوي واي9إس) Huawei Y9s يقدم 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية منبثقة، إلا أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بالنظر إلى المعالج، وباقي المواصفات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD وبقياس 6.59 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم (هواوي واي9إس) – الذي يعمل بواجهة المستخدم EMUI 9.1 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – معالجًا من نوع (كيرين 710إف) Kirin 710F.

أما الكاميرات، فتبلغ دقة الكاميرا الأمامية المنبثقة 16 ميجابكسل، وبالنظر إلى الكاميرات الخلفية الثلاث فهي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية، و2 ميجابكسل للثالثة.

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ويمتاز (هواوي واي9إس) بأنه يدمج حساس البصمة في زر الطاقة الجانبي، وهو سيتوفر في لونين: الأسود، والأزرق، ويأتي مع بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم هواوي طرح الهاتف بسعر 239 دولارًا أمريكيًا، وسيحصل الذين يحجزون الهاتف على هدايا بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا. هذا؛ ولا يُعلم بعد موعد طرحه في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف (هواوي واي9إس) يشبه إلى حد كبير هاتف (هونور 9إكس) Honor 9X الذي أُعلن عنه أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنه يختلف في بعض المواصفات الداخلية.