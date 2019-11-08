شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. أوروبا تطلق مهمة كوكب الزهرة الأولى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أوروبا مهمتها الأولى إلى كوكب الزهرة، حيث كانت المركبة الفضائية تسمى Venus Express، وذلك فى ذات اليوم 8 من شهر نوفمبر ولكن منذ 14 عاما، والتى تمكنت من النجاه من جو الزهرة القاسى شديد الحرارة والإشعاع، واستمرت فى العمل لمدة 9 سنوات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يمكن للضغط الجوي للزهرة أن يسحق مركبة فضائية غير محمية بسهولة خاصة مع الحمم التى تدفق على سطح الكوكب، ولكن المركبة صمدت وشاهدت أيضا دوامة غريبة تدور حول القطب الجنوبي للزهرة.



مهمة الزهرة

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ورصدت علامات محتملة للبراكين النشطة، كما اكتشفت بجانب كل ذلك أن الكوكب يولد الشفق الخاص به، حيث يحدث عندما تصطدم جزيئات الشمس بجسيمات مشحونة في الجو.

وأخبر المراقبون المركبة الفضائية بالهبوط إلى غيوم كوكب الزهرة فى آخر مهمتها، على الرغم من أن المركبة الفضائية لم تكن مصممة للقيام بذلك.

وكان رغم ذلك أداءً جيدًا، لكنه توقف في النهاية عن الاستماع إلى الأوامر، واحترقت المركبة الفضائية في الغلاف الجوي في يناير 2015.