سامسونج تسجل العلامة التجارية ” Space Zoom ” قبل إطلاق Galaxy S11 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد براءة إختراع مثيرة للإهتمام من شركة سامسونج لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية تصف تقنية التقريب بدون ضياع التفاصيل والتي تُدعى ” Space Zoom “. من المحتمل جدًا أن تجد هذه الميزة طريقها إلى واحد أو كل الهواتف التي تشكل جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة في شهر فبراير من العام المقبل.

للآسف، لم تقم براءة الإختراع بالغوص في التفاصيل ولكنها تصف ميزة تتيح لك تكبير الموضوع دون فقدان الجودة. يشبه هذا إلى حد كبير نوعًا من التكبير الهجين، مما يعني أنه يستخدم التكبير الحقيقي من العدسة المقربة ثم يُطبق التقريب الرقمي وربما تكديس الصور للسماح لك بالإقتراب أكثر دون إنخفاض كبير في الجودة.

ومع ذلك، فإن براءة الإختراع تتماشى مع الشائعات السابقة التي تزعم أن واحد على الأقل من طرازات Galaxy S11 القادمة سيأتي مع كاميرا مُقربة توفر تقريب بصري هجين يصل إلى خمسة أضعاف ( ×5 ).

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قد يتعين علينا الإنتظار حتى فصل الربيع لرؤية تقنية Space Zoom تأتي إلى الحياة مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ورؤية ما الذي تقوم به بالضبط.