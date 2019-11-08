تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر يشق طريقه لـ 12 هاتف إضافي

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر لإثني عشر هاتف من هواتفها الذكية. لم تذكر الشركة الصينية أي شيء عن نظام Android 10، لذلك من الأمن القول بأن التحديث الجديد يجلب معه واجهة المستخدم الجديدة فقط ولا يجلب معه أي تغييرات لنظام التشغيل.
بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر هذا للنسخ الصينية من هواتفها الذكية الإثني عشرة المذكورة آنفًا، ولكن حتى النسخ العالمية من هذه الهواتف الذكية ستحصل على هذا التحديث بحلول نهاية هذا الشهر أو في أوائل شهر ديسمبر المقبل في أسوأ الحالات.
هذه هي قائمة الهواتف الذكية االمؤهلة للحصول على تحديث MIUI 11 :
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi 7A
هذه هي الدفعة الثانية من الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MIUI 11، وإليكم قائمة الأجهزة المحظوظة بما فيه الكفاية لتكون جزءًا من الإطلاق الأولي في الصين :
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
من الرائع رؤية حتى الهواتف الذكية التي تم إطلاقها حتى قبل أكثر من عامين تحصل على واجهة المستخدم الجديدة. تحديث MIUI 11 الجديد يجلب معه تصميم جديد لواجهة المستخدم، وتأثيرات طبيعية جديدة، وتنبيهات جديدة، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن العديد من الثيمات الجديدة والخلفيات والمؤثرات الحركية.
هناك أيضًا دفعة ثالثة تتألف من عدد كبير من أجهزة Xiaomi ستحصل بدورها على تحديث MIUI 11 في شهر نوفمبر الجاري. ومع ذلك، نحن لا نعرف متى بالضبط ستبدأ بالحصول على هذا التحديث.
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