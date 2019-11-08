تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر يشق طريقه لـ 12 هاتف إضافي

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر لإثني عشر هاتف من هواتفها الذكية. لم تذكر الشركة الصينية أي شيء عن نظام Android 10، لذلك من الأمن القول بأن التحديث الجديد يجلب معه واجهة المستخدم الجديدة فقط ولا يجلب معه أي تغييرات لنظام التشغيل.

بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر هذا للنسخ الصينية من هواتفها الذكية الإثني عشرة المذكورة آنفًا، ولكن حتى النسخ العالمية من هذه الهواتف الذكية ستحصل على هذا التحديث بحلول نهاية هذا الشهر أو في أوائل شهر ديسمبر المقبل في أسوأ الحالات.

هذه هي قائمة الهواتف الذكية االمؤهلة للحصول على تحديث MIUI 11 :

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Note 5A

Xiaomi Redmi 7A

هذه هي الدفعة الثانية من الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MIUI 11، وإليكم قائمة الأجهزة المحظوظة بما فيه الكفاية لتكون جزءًا من الإطلاق الأولي في الصين :

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Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi K20

من الرائع رؤية حتى الهواتف الذكية التي تم إطلاقها حتى قبل أكثر من عامين تحصل على واجهة المستخدم الجديدة. تحديث MIUI 11 الجديد يجلب معه تصميم جديد لواجهة المستخدم، وتأثيرات طبيعية جديدة، وتنبيهات جديدة، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن العديد من الثيمات الجديدة والخلفيات والمؤثرات الحركية.

هناك أيضًا دفعة ثالثة تتألف من عدد كبير من أجهزة Xiaomi ستحصل بدورها على تحديث MIUI 11 في شهر نوفمبر الجاري. ومع ذلك، نحن لا نعرف متى بالضبط ستبدأ بالحصول على هذا التحديث.