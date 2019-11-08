شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصورى يشكر رائدة الفضاء الأمريكية "كريستينا كوك".. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رائد الفضاء الإماراتي "هزاع المنصوري" الشكر لرائدة الفضاء الأمريكية "كريستينا كوك" على تصويره خلال عمل جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية.

وكتب "المنصوري" في تغريدته " شكراً لزميلتي رائدة الفضاء كريستينا كوك لمشاركتها في تصوير أول جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية للعالم العربي"، مع إرفاق صورة لهما خلال عملية تسجيل الشرح، فيما كانت "كوك" قد نشرت صورة عبر حسابها على تويتر، تظهر مشاركتها في تصوير هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، خلال جولته التعريفية باللغة العربية، على متن محطة الفضاء الدولية، لأول مرة منذ إنشائها.

وكان "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الجاري، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت كريستينا كوك، "خلال المهمة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، على متن محطة الفضاء الدولية، تشرفت بالتقاط صورٍ له خلال جولته داخل المحطة؛ حيث رأيت في عينيه شعور الفخر والاعتزاز بوطنه الرائع، عندما شاهده لأول مرة من الفضاء".

وتُظهر الصورة الأولى، "كريستينا" تحمل كاميرا تصوير فيديو، بينما يقف هزاع داخل إحدى أقسام المحطة الدولية، فيما تُظهر الصورة الأخرى "جزيرة نخلة جميرا" الواقعة في إمارة دبي، والتي التقطها هزاع المنصوري، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

فيما تنفذ رائدة الفضاء الأمريكية، كريستينا كوك، الآن، مهمتها العلمية على متن المحطة؛ حيث وصلت إليها منذ 14 مارس خلال العام الجاري، وفي 18 أكتوبر الجاري نفذت "كريستينا" أول عملية سير نسائية بالكامل في الفضاء، إلى جانب زميلتها رائدة الفضاء جاسيكا مير.