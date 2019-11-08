iPhone 11 Pro Max ليس جيدًا بقدر Xiaomi Mi Note 10، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بنشر مراجعته الأحدث والتي تخص الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max حيث أن كلاهما يمتلكان نفس الكاميرات ونفس المعالج بحيث تحصل على صور وفيديوهات متطابقة من الإثنين. أعطى فريق DxOMark هذين الهاتفين التقييم 117 نقطة وهو ما يكفي لوضعهما في المرتبة الثالثة إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S10 Series نظرًا إلى أنهما حصلا على تقييم أقل من Huawei Mate 30 Pro و Xiaomi Mi CC9 Pro المعروف أيضًا بإسم Xiaomi Mi Note 10 على الصعيد العالمي.

كما يمكنك أن تتوقع، يقدم الهاتف iPhone 11 Pro صورًا حادة تتميز بالتعرض الدقيق والنطاق الديناميكي الواسع والألوان المميزة التي تعد نابضة بالحياة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الكاميرا الواسعة الزاوية أيضًا بعض الثناء على الصور العالية التفاصيل، والنطاق الديناميكي الواسع والإنحرافات اللونية المنخفضة.

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لسوء الحظ، أدى وجود الضوضاء في جميع ظروف الإضاءة وفقدان التفاصيل في اللقطات المُقربة الطويلة المدى إلى منع DxOMark من منح الهاتف تقييمًا أعلى.

الفيديوهات المسجلة بإستخدام iPhone 11 Pro ممتازة أيضًا، فهي تمتاز بنطاق ديناميكي واسع وتفاصيل جيدة وإستقرار مميز. ومع ذلك، تم ملاحظة مشاكل في توازن اللون الأبيض والإنحراف في بعض الحالات. ومع ذلك، فإن النتيجة الإجمالية البالغة 102 نقطة في إختبار تسجيل الفيديوهات تجعل iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max من بين الأفضل في هذا المجال.