شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس": مركبة "أوريول" المأهولة تطلق عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روجوزين، أن مركبة "أوريول" (النسر) الروسية الواعدة ستطلق لأول مرة عام 2023، بحسب روسيا اليوم.
وقال إن مركبة "أوريول" المأهولة ستطلق بصاروخ مزود بمحرك "إر دي - 191" المطور، وأوضح أنه يخطط لتخفيض كلفة صاروخ "أنجارا" بفضل تنظيم الإنتاج الصناعي (على دفعات) للصواريخ من هذا النوع في شركة "بوليوت" التي تعتزم إنتاج ما لا يقل عن 8 صواريخ ثقيلة من طراز "أنجارا" كل عام.
يذكر أن مركبة "أوريول" ("فديراتسيا" سابقا) ستستخدم لنقل رواد الفضاء الروس إلى مداري الأرض والقمر، وإنها تتسع لـ 4 رواد ويمكن أن تبقى في الفضاء الكوني لمدة 30 يوما، أما "أنجارا" فهي أسرة من الصواريخ الروسية التي تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل، وقد تم إطلاق الصاروخين الخفيف والثقيل عام 2014 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.
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