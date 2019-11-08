شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا سيسيطرون على 5G.. دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا ستمثل أكثر من نصف المشتركين في العالم في شبكات الهواتف المحمولة فائقة السرعة من الجيل الخامس بحلول عام 2025 ، مما يترك أوروبا متخلفة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن أوروبا، التي تتحرك ببطء أكبر لبناء شبكات الجيل الخامس، سوف تتخلف فيما يتعلق بقبول المستهلك، ومع ذلك، تبدو الصورة مختلفة في الأعمال، حيث ستتمكن شركات الـ 5G من تشغيل المصانع "الذكية" باستخدام روبوتات وأجهزة استشعار متصلة.

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وقال تيم هات رئيس البحوث في GSMA Intelligence لرويترز "ستكون مجموعة صغيرة من الدول التي تقود عملية التبني في الجيل الخامس مع بقية العالم"، وأضاف "الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة - بين هؤلاء، تنظر إلى أكثر من نصف مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بحلول عام 2025".

وقد فاجأت العديد من شبكات التشغيل السريع لشبكات الجيل الخامس بسرعة فائقة بما يكفي لتنزيل فيلم على هاتف ذكي في ثوانٍ، أما في كوريا، ستكون 66 ٪ من اتصالات الهاتف المحمول 5G بحلول منتصف العقد، حسب توقعات GSMA Intelligence في دراسة من 100 صفحة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 50 ٪ واليابان بنسبة 49 ٪.

ومن حيث الأعداد الهائلة، ستهيمن الصين على 600 مليون اتصال 5G، وفي جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يتبنى 1.57 مليار شخص 5G بحلول عام 2025 - أو 18 ٪ من إجمالي مستخدمي الهواتف المحمولة، وتظهر التجربة المبكرة أن شركات الاتصالات يمكنها رفع أسعار 5G بنسبة 15 ٪ -20 ٪، وتقدم المزيد من خطط البيانات غير المحدودة، ولكن، إذا كان الماضي لا يزال يمر، فسوف يتم التنافس على هذه المكاسب في النهاية.